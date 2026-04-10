La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, ha comparecido este viernes ante los medios en un canutazo de urgencia para responder a las declaraciones del alcalde José Mazarías y exigirle que presente una cuestión de confianza vinculada al presupuesto municipal. Martín ha garantizado que el PSOE no liderará ni apoyará una moción de censura, lo que a su juicio despeja el camino al alcalde para actuar. “Lo tiene muy fácil: que lo presente el día 29 y solución al problema”, ha afirmado.

La portavoz ha cargado duramente contra el tono del alcalde tras la reunión del miércoles, en la que el equipo de gobierno se comprometió a entregar documentación al grupo socialista que a día de hoy todavía no ha llegado. “Hemos pedido las fichas técnicas hace 48 horas y no se nos han entregado, y lo que sí hemos recibido han sido descalificativos públicos”, ha denunciado, en referencia a expresiones utilizadas por Mazarías como “la banda del no”, “tener la piel muy fina” o “la boca muy suelta”. Para Martín, estas palabras “evidencian la falta de liderazgo y de lealtad institucional” y alejan cualquier posibilidad de acuerdo.

Martín ha explicado el escenario que se abriría si el alcalde presenta la cuestión de confianza en el pleno del 29 de abril: durante el mes siguiente no podría prosperar ninguna moción de censura y, transcurrido ese plazo, el presupuesto quedaría aprobado inicialmente con su correspondiente periodo de información pública, lo que permitiría tener unas cuentas aprobadas en junio. “Somos siete concejales y garantizamos que no vamos a apoyar una moción de censura ni la vamos a liderar”, ha reiterado.

Preguntada sobre si el PSOE podría abstenerse en caso de cuestión de confianza, Martín ha sido tajante: “No. La votación es básicamente la misma que en el presupuesto. Decimos que no a ese presupuesto porque no recoge el problema de la vivienda ni las necesidades de los barrios”.

Ha advertido además del riesgo de tener que devolver cerca de 11 millones de euros en fondos europeos que deben justificarse antes del 30 de junio, citando entre los ejemplos las obras de la iglesia de San Nicolás, con un plazo de ejecución de siete meses, o el estado del Centro de Interpretación del Acueducto.

Entre las prioridades que el PSOE exige que se recojan en cualquier acuerdo presupuestario, Martín ha mencionado un plan de choque de asfaltado en los barrios, un plan estratégico de vivienda con registro de viviendas vacías, la declaración de Segovia como zona de mercado tensionado y la recuperación de la fábrica de borra. “Queremos analizar su propuesta antes de poner las nuestras encima de la mesa, pero para eso hacen falta las fichas técnicas que pedimos y que aún no tenemos”, ha concluido.