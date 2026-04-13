El segoviano Francisco Vázquez, secretario general del PP de Castilla y León, será el presidente de las Cortes tras el acuerdo alcanzado con Vox para la distribución de puestos en el parlamento regional y que anticipa lo que puede ser un pacto de gobernabilidad entre ambas formaciones. Vox se queda con la vicepresidencia primera, intercambiando papeles así respecto a la anterior legislatura en la que precisamente Vázquez ocupó ese puesto.

En un comunicado conjunto ambos formaciones señalan que el acuerdo no se limita a la organización interna de las Cortes y que es un “paso previo” hacia la conformación de un Ejecutivo autonómico. “Este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos políticos”, señalaban.

Hay, pues, una pérdida de poder por parte de Vox. Para el PP la renuncia a la segunda autoridad regional, la presidencia de las Cortes, en el pasado mandato supuso múltiples problemas a la hora de perder mociones y propuestas surgidas desde la oposición. No se ha querido repetir la experiencia y esta vez el PP ha pujado fuerte. Ambos partidos se quedan con dos de las tres sillas de la mesa, en la que también estará la soriana Rocío Lucas, consejera de educación, que al igual que la zamorana Leticia García, elegida para el cargo de portavoz del grupo, deberá dejar sus tareas de gobierno.