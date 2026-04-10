La campaña Tarjeta Impulsa Comercio Segovia 2025 ha cerrado con resultados que avalan su continuidad: más del 70% de los comercios participantes registraron un incremento en sus ventas durante el periodo de la campaña, y cerca del 97% de los encuestados se mostraron favorables a una segunda edición. Los datos han sido presentados este jueves en la reunión de trabajo de la Mesa de Comercio, celebrada en el Ayuntamiento de Segovia.

La sesión también ha servido para avanzar en la elaboración del Plan de Dinamización Comercial 2026-2027, que se estructura en torno a cuatro ejes: mejora del entorno urbano mediante actuaciones de microurbanismo, promoción comercial, impulso empresarial con fomento del emprendimiento y el relevo generacional, y refuerzo de la colaboración institucional. El documento, elaborado con la participación de comerciantes, grupos políticos e instituciones, será presentado próximamente.

La reunión, que se prolongó más de tres horas, fue presidida por primera vez por la concejala de Comercio e Industria, Berta Migueláñez, y contó con representantes de FECOSE, la FES, la Cámara de Comercio, Comercio Amigo de Segovia y la Agrupación de Comerciantes Segovianos. La Mesa, creada en octubre de 2024, acumula ya cinco reuniones desde su puesta en marcha.