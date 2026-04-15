La Diputación busca relevo para 27 negocios rurales que van a cerrar

La Diputación de Segovia celebrará el próximo 21 de abril en el Museo Esteban Vicente la jornada de relevo empresarial ‘Negocios Vivos’, una iniciativa que busca conectar a empresarios próximos a la jubilación o al cierre con emprendedores dispuestos a tomar las riendas de sus negocios. El encuentro, organizado por el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, se desarrollará de 9.30 a 12.00 horas.

La vicepresidenta segunda y diputada responsable del área, Magdalena Rodríguez, ha presentado la jornada destacando que “no podemos permitir que negocios con décadas de historia desaparezcan por falta de continuidad, cuando existen personas con inquietud y capacidad para darles una nueva vida”.

Ha subrayado además que “el emprendimiento en el medio rural no siempre tiene que empezar desde cero; existen oportunidades reales en negocios ya en funcionamiento que necesitan continuidad”.

El programa incluye una charla informativa sobre el proyecto Relevacyl y las ayudas disponibles tanto de la Junta de Castilla y León como de la propia Diputación, una mesa de conversación con experiencias reales de relevo empresarial, y la presentación de 27 negocios disponibles para su continuidad repartidos por toda la provincia. Entre ellos figuran 16 establecimientos de hostelería en municipios como Sepúlveda, Turégano, Valsaín, Nava de la Asunción o Cuéllar; dos viveros en Marugán y Otero de Herreros; un taller mecánico en Boceguillas; una carpintería metálica en Prádena; una pastelería en Coca; y varios locales comerciales en San Rafael y Valverde del Majano, entre otros.