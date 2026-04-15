La Diputación de Segovia ha presentado este miércoles en el Patio de Columnas del Palacio Provincial la sexta entrega de su campaña institucional ‘Nuestros Pueblos, Nuestra Fortaleza’, que en esta edición pone el foco en los servicios que la institución presta a los municipios de la provincia y en las personas que los hacen posibles.

A diferencia de entregas anteriores, que giraban en torno a historias personales de vecinos, esta edición combina ese formato con la visibilización del trabajo interno de la Diputación. A través de diferentes vídeos, la campaña repasa el mantenimiento de la red viaria provincial, los programas comunitarios que se desarrollan en los cuatro CEAAS de la provincia, los circuitos deportivos y las Aulas para Convivir de cultura tradicional. También recoge el esfuerzo de la asociación Despertar Memoria por recuperar las vaquillas de carnaval en pueblos de la sierra, y reserva un espacio para Ismael, un joven agricultor de Turégano de 20 años que ha decidido quedarse en su pueblo y dedicarse al campo.

El presidente Miguel Ángel de Vicente ha subrayado que “el trabajo de todos ellos no siempre se ve, pero siempre se nota”, y ha defendido el carácter de servicio público de quienes trabajan en la institución: “Son quienes convierten la gestión en servicio, la norma en solución y la distancia en proximidad”. Ha concluido con un compromiso explícito: “Demostraremos que es imprescindible continuar reforzando todos estos servicios que hacen que vivir en el medio rural no sea una opción de segunda, sino una elección llena de posibilidades”.