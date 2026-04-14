La Diputación forma a sus bomberos en emergencias con gas natural

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia ha celebrado este martes una jornada de formación específica sobre gas natural, con la participación de 33 de sus 45 efectivos. La sesión arrancó en el parque de bomberos de Palazuelos de Eresma con una parte teórica impartida por profesionales de una empresa distribuidora y comercializadora de energía, y concluyó con una visita práctica a un centro de regulación y medida.

Veinticinco bomberos asistieron de forma presencial y el resto por vía telemática, lo que permitió incluir también a la plantilla del parque de Boceguillas. El programa abordó las características y propiedades del gas natural, las redes de transporte y distribución, los procesos de atención de urgencias y el análisis de emergencias a través de casos reales.

El director técnico del SPEIS, Carlos Castro, ha explicado que la formación se ha centrado en el gas natural transportado por canalizaciones, no en el traslado por vía terrestre como mercancía peligrosa. Ha destacado la importancia de esta preparación teniendo en cuenta el trazado de un gasoducto de relevancia nacional en la zona nordeste de la provincia, donde pueden surgir incidencias “por una obra, el enganchón de una máquina o alguna imprudencia”. Con todo, ha recordado que las incidencias más habituales se producen en zonas urbanas, asociadas a escapes en interiores de inmuebles “por malas praxis o falta de mantenimiento”, y ha aprovechado para recordar la obligación de cumplir con el mantenimiento preventivo de las instalaciones de gas conforme a la normativa vigente.