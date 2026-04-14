Mejoras en el abastecimiento de agua en Pedraza

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), ha publicado la licitación para la contratación de las obras de mejora del abastecimiento de agua en el municipio de Pedraza, con un presupuesto base de 287.679,60 euros (IVA incluido).

Esta actuación está incluida en el Programa de Infraestructuras Hidráulicas convenido entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Segovia. Como consecuencia de ello, la inversión se financia al 40% por la Junta, 40% por la Diputación Provincial y 20% por el Ayuntamiento de Pedraza.

La intervención tiene como objetivo mejorar la garantía y la continuidad del abastecimiento de agua potable. En la actualidad, persisten problemas en la conducción que alimenta los depósitos municipales desde la traída de Rades, que registra roturas recurrentes debido a las elevadas presiones de servicio. Como consecuencia, se producen interrupciones en el suministro que, junto con la limitada capacidad de regulación de los depósitos y el aumento de la demanda en periodos estivales, reducen la garantía del servicio y afectan tanto a la población como a la actividad económica local.

El proyecto contempla la renovación de la conducción y la mejora de los elementos asociados al sistema de regulación, bombeo, accesibilidad y telecontrol de los depósitos, permitiendo incrementar la garantía de suministro, mejorar la eficiencia en la gestión de la infraestructura hidráulica y reducir el riesgo de interrupciones del servicio.

El plazo total de ejecución del contrato es de 12 meses, distribuidos en seis meses para la ejecución de las obras y seis meses para la puesta en marcha de las instalaciones, o el que resulte de la oferta adjudicataria. Asimismo, la licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de forma electrónica hasta el 27 de abril de 2026 y la apertura de las ofertas económicas tendrá lugar el 4 de mayo de 2026.