5 Comments

La Asociación de Festejos de Palazuelos de Eresma, en colaboración con el Ayuntamiento, celebrará este sábado 11 de abril la tercera edición de su Feria de Abril en el campo de tierra anexo a La Mina. La jornada arrancará a las 10.30 horas con una concentración de caballistas en la calle Cañada, que realizarán un paseo por el entorno natural del municipio antes de un almuerzo conjunto.

El flamenco centrará buena parte del programa. A las 11.00 horas actuará la escuela de Marina Tejedor con el espectáculo Bailando Entresueños, seguida a las 12.30 horas por la Escuela Nueva Danza de Esther Valdenebro. A las 13.50 horas, el grupo rociero A mi manera amenizará la hora del vermut popular. La paella se servirá a las 15.15 horas para quienes hayan adquirido previamente sus tiques, mismo sistema que se aplicará para los bollos preñados de la cena.

La tarde continuará a partir de las 17.30 horas con exhibiciones de los grupos La Flor del Naranjo, Raíces Flamencas, Las Marismas y El Campillo. A las 20.00 horas tomará el relevo el trío flamenco Los Varis, con guitarra, cajón y cante, y la jornada cerrará con la sesión de DJ Segionez a partir de las 23.00 horas.