12 Comments

El pasado Viernes de las Dolencias -fecha nada casual para lo que aquí se relata- asistimos, una vez más, a una mala representación en el ya conocido teatrillo municipal. No hubo estreno, ni siquiera variación de guion: más bien un remake algo deslucido de la misma mala función representada hace justamente un año.
El Pleno del Ayuntamiento de Segovia ha rechazado los presupuestos municipales para 2026. Y no por capricho, ni por arrebato, ni por conjura, como se ha querido insinuar desde el banco azul, sino por razones tan elementales como reiteradas: el contenido de las cuentas y, sobre todo, las formas -esas formas que son, en democracia, casi tan importantes como el fondo-.
Porque conviene recordar -aunque algunos lo olviden con sospechosa frecuencia- que la democracia no es solo votar, sino también dialogar, negociar y respetar. Y nada de eso ha abundado.
Nuestro señor Alcalde, tras perder la votación en la Comisión informativa de Hacienda, decidió -en un ejercicio de voluntarismo político rayano en la temeridad- forzar la presentación de los presupuestos al Pleno del día 27, sabiendo que no se iban a aprobar. Todo ello, acompañado de una suerte de admonición preventiva: si no se aprobaban, todos los males presentes y futuros de Segovia serían responsabilidad exclusiva de la oposición. Y él y su equipo de gobierno, unas víctimas de la ‘Banda del No’, como llama a toda la oposición.
La estrategia no es nueva, pero sí que es cada vez menos eficaz.
Porque ni la apelación a unas supuestas cuentas ‘históricas’ por estupendas, ni el recurso al dramatismo político, ni siquiera el clásico trágala institucional, han logrado ocultar lo esencial: que no había ni mayoría, ni confianza, ni negociación real.
Y sin esas tres cosas, en política municipal -como en casi todo lo demás-, no hay presupuesto que prospere.
Resulta especialmente llamativo que el Alcalde se lamente ahora de la “deslealtad” o “irresponsabilidad” de quienes no han apoyado sus cuentas. Sobre todo, cuando algunos de esos mismos grupos justifican su rechazo precisamente en el incumplimiento de acuerdos previos y en la pérdida total de credibilidad del equipo de gobierno.
No es, por tanto, un problema ideológico. Es un problema de confianza.
Y la confianza, una vez perdida, no se recupera con ruedas de prensa airadas, ni con descalificaciones impropias del cargo. Porque lo cierto es que, en sus últimas comparecencias públicas, el Alcalde ha mostrado más ardor mitinesco que templanza institucional, incurriendo en reproches y excesos verbales poco compatibles con la dignidad que se le presupone.
Más que Alcalde, por momentos ha parecido un hooligan agarrado a una vara de mando.
Pero hay más.
Tampoco ha ayudado la inconsistencia del propio proyecto presupuestario. Porque no se trata solo de cifras -que también-, sino de la ausencia de un modelo claro de ciudad, de una planificación creíble y de una ejecución que respalde las promesas.
Se gasta más, sí. Pero no necesariamente mejor.
Se anuncian inversiones, pero muchas de ellas resultan insuficientes o meramente testimoniales. Y, mientras tanto, persisten problemas estructurales sin resolver, desde el mantenimiento urbano hasta la planificación económica.
En este contexto, pretender que la oposición le otorgue un cheque en blanco, resulta no ya ingenuo, sino directamente improcedente. Porque la oposición -conviene insistir- no está para aplaudir al Alcalde, sino para controlar sus actos de gobierno. Y controlar implica exigir, cuestionar y, llegado el caso, rechazar.
Y lo verdaderamente revelador de todo este episodio no es el rechazo de los presupuestos, sino la incapacidad del equipo de gobierno para anticiparlo, gestionarlo o evitarlo.
Porque opciones había. Incluso mecanismos formales -como la cuestión de confianza-, que el propio Alcalde ha preferido no activar.
Y eso nos lleva a la conclusión más incómoda: que quizá el problema no sea la oposición. Sino quien no ha querido -o no ha sabido- negociar con ella. El Alcalde, y no otro.
Al final, tras la votación, el Alcalde acusó el golpe, pero no pareció extraer de él enseñanza alguna, como el año pasado. Antes bien, optó por redoblar el tono, reprender a los discrepantes y lamentar una derrota que, en buena medida, él mismo había propiciado.
Dicen los italianos: “Chi è causa del suo male, pianga per sé stesso”. El que es causa de sus propios males, llore solo por sí mismo.
Tal, nuestro inefable Alcalde.
11 abril, 2026
Da gusto leer señor Ceballos Escalera siempre tus palabras,no hay un solo concejal en todo el ayuntamiento de Segovia tam ilustrado y tan culto como usted.
11 abril, 2026
Pues que sepa usted, que este señor “tan culto” y representante de VOX en Segovia, quiere cargarse Titirimundi y Hay Festival, los dos eventos culturales más importantes de la ciudad. Si eso es ser culto, mejor que se vaya de Segovia.
11 abril, 2026
El pueblo elige a sus representantes políticos para que sean capaces de llegar a acuerdos por el bien de los ciudadanos. Tanto a los unos como a los otros parece que esto se les olvida con frecuencia.
Han fracasado todos los grupos políticos de Segovia al no ser capaces de pactar los presupuestos, empezando por el señor Alcalde y siguiendo por todos los concejales de su partido y del resto.
11 abril, 2026
Sí, todo muy bien escrito. Mucha literatura y ustedes, o sea los representantes de Vox en Segovia, siguen sin votar los presupuestos y condenan a los ciudadanos a la paralización. Están obstaculizando el progreso efectivo de Segovia, impiden el desarrollo de proyectos que consolidados y de otros que siguen atascados. Sus excusas por agravios personales y otras ofensas supuestas son infantiles, inmaduras. Han perdido la confianza, dicen. Su deber es recuperarla. Lo ha hecho ya Abascal en otros casos, con mayores dificultades. No condenen a Segovia al sanchismo y al comunismo por inhibición o irresponsabilidad.
11 abril, 2026
Vox debe desaparecer. No vale para nada. Nada bueno aportan a la ciudadanía, no quieren gobernar, no quieren pactos, sólo se quejan y lloran.
11 abril, 2026
Cada uno trata de exculparse con su visión subjetiva de algo tan objetivo como el que a día de hoy no existen unos presupuestos que son básicos para que Segovia pueda funcionar.
Creo que tanto en política municipal como en todos los demás ámbitos hay una visión deformada de cuál es el mandato electoral, dejando que prevalezcan personalismos, rencillas o simples intereses de partido sobre el interés general. Entiendo que están Vds condenados a entenderse sin excusas ni pretextos en pro del interés general.
11 abril, 2026
Excelente y acertado análisis. Me asalta la sospecha de que al Sr. “aquí no se viene a perder dinero” le trae sin cuidado que la ciudad se hunda, siempre y cuando su nómina caiga puntual a fin de mes; un privilegio que una Cuestión de Confianza podría mandarle a paseo. Sus propias frases, carne de ese “dime de qué presumes”, delatan un victimismo teatral y una falsedad de manual. Suelta, sin despeinarse, que “cada euro busca mejorar la vida de la gente”, mientras entierra 5,5 millones en un búnker para “interpretar” el Acueducto. Y remata advirtiendo contra quienes “convierten el servicio público en algo personal por un protagonismo efímero”… Una frase que no es más que su propio epitafio político: la explicación perfecta de por qué el PP regresará, de cabeza, a la oposición en 2027.
11 abril, 2026
Buenas, ¿ por qué la cuestión de confianza puede mandarle a paseo ? Aquí lo que está claro es que, en 2023 la mayoría de la gente NO votó a la izquierda ¿ por qué ? porque la gente está harta, de los de izquierdas y derechas que solo ven que les fríen a impuestos y a multas por nada, robando el dinero que cuesta mucho ganar y no hacen absolutamente nada por la ciudad.
11 abril, 2026
Y usted, está dispuesto a ceder y negociar? Habla como si no tuviese parte de culpa.
11 abril, 2026
Nadie debe ceder ante el despilfarro del CAT II, del PP, otra obra faraónica totalmente innecesaria, que ya con los retrasos del inepto González-Salamanca, la pagaremos todos los 5,5 millones € los segovianos, sin ni un céntimo de lo prometido por Europa, que si se puede paralizar mediante el bloqueo de los presupuestos, bienvenido que sea. BARRIOS – SÍ. BÚNKER – NO. Deja de buscar tres pies al gato… el CAT II NO TIENE SENTIDO ALGUNO…
11 abril, 2026
Dice mister Mazarías que la banda del NO esta bloqueando el progreso de Segovia por no votar a favor de los presupuestos , pues bien sr alcalde , sabe usted quien esta bloqueando a España entera negándose a votar a favor de los presupuestos del estado, SU PARTIDO. Haría usted bien en estarse calladito.
11 abril, 2026
VOX no puede seguir formando parte del interminable juego del PP de Mazarías.
Dimos nuestro voto de confianza apoyando los presupuestos del 2024 con lealtad, aunque nos pidieron esperar a seguir negociando el pacto y anunciarlo después de las elecciones gallegas, para después renegar del pacto ya firmado
Segovia se merecía un gobierno estable y orgulloso de haber sacado a la izquierda después de 20 años
Sin embargo Mazarías eligió gobernar una capital en minoría, queriendo engañar no solo a VOX, sino también a Ciudadanos que facilitó el presupuesto del 2025.
Por lo tanto, el Alcalde es el único responsable de esta situación, y es él el que está gobernando Segovia.
Para ceder y negociar Sr. San José, hay que tener confianza y esta se ha quebrado hace tiempo…..
El Alcalde Mazarías tiene mucho que aprender de su homólogo de Sevilla. El PP del Sr. Sanz entendió que necesitaba a VOX y ha respetado los acuerdos firmados
Ahora tiene dos opciones:
1. Convencer a la izquierda socialista y comunista para que apoyen, ya que según parece ha habido reuniones
2. Moción de confianza. Dando nuestra palabra de que no apoyaremos a ningún candidato, es imposible que salga adelante. Pero para eso hay que tener una actitud valiente, y creo sinceramente que es lo que le falta a este Alcalde