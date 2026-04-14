El precio del carburante centra la asamblea anual del transporte segoviano

La Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte (Asetra Segovia) celebró el pasado sábado su Asamblea General Anual en el Centro de Transportes de Segovia, donde se aprobaron el balance económico de 2025 y el presupuesto para 2026, que contempla un incremento del 3% en las cuotas. El encarecimiento del combustible centró buena parte del debate, con diferencias de hasta 50 céntimos por litro en periodos muy cortos que se traducen en un sobrecoste medio de unos 2.000 euros por vehículo.

El presidente de Asetra, Ángel Esteban Sastre, repasó los asuntos más relevantes del ejercicio anterior, entre ellos el corte de la N-6 a la altura de San Rafael durante más de una semana, que obligó a desviar tráfico pesado por la autopista de peaje, aprovechando para reiterar su crítica al peaje del Túnel de Guadarrama. También citó la entrada en vigor de la reforma de masas y dimensiones, la actividad de la asociación en distintas federaciones del sector y las relaciones institucionales mantenidas con el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación, la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León, así como las visitas al Senado y al Congreso.

En cuanto a 2025, el balance de actividad refleja una media de casi cinco actuidades semanales, con 17 cursos de formación y 228 alumnos, más de 2.600 actuaciones administrativas y jurídicas y 248 comunicaciones a los socios.

El combustible, principal preocupación del sector

El presidente de FETRACAL, Óscar Baños, centró su intervención en el encarecimiento del carburante como principal factor de presión sobre la rentabilidad de las empresas, especialmente las de menor tamaño. Destacó que la correcta aplicación de la cláusula de indexación del combustible es la herramienta clave para trasladar estas variaciones al precio del transporte, e insistió en que los avances logrados por el sector en los últimos años han sido posibles gracias a la unidad. Asetra se comprometió a seguir asesorando a sus socios para repercutir correctamente estos sobrecostes.

La asamblea cerró con la intervención de Javier Alfonsel, CEO de AFERSA Corredor de Seguros, que presentó nuevas pólizas para flotas y una póliza de salud específica para transportistas, exclusiva para socios de Asetra-CETM, cuyo detalle se dará a conocer próximamente.