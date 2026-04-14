4 Comments

El Grupo Municipal Socialista se ha reunido este martes con la Junta de Personal del Ayuntamiento de Segovia para escuchar de primera mano las principales preocupaciones de la plantilla municipal. Del encuentro, en el que participaron la portavoz Clara Martín y los concejales Raquel de Frutos y Jesús García Zamora, emerge un diagnóstico compartido: la falta de planificación en recursos humanos se ha convertido en el principal problema estructural del consistorio.

Los representantes de la Junta de Personal trasladaron al grupo socialista una situación que describieron como “cada vez más insostenible”: sobrecarga de trabajo por falta de efectivos, vacantes sin cubrir, reiterado incumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación y ausencia de una estrategia clara de personal. La percepción generalizada entre la plantilla, según se expuso, es que el Gobierno municipal actúa de forma unilateral sin tener en cuenta las demandas de quienes sostienen el funcionamiento diario del Ayuntamiento.

La RPT, fuera del plan de contratación

Uno de los aspectos que el PSOE ha señalado como más reveladores de esa falta de planificación es que el plan anual de contratación de 2026 elaborado por el equipo de gobierno del PP no incluye la licitación para la redacción de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una herramienta fundamental para ordenar la estructura municipal y definir funciones y necesidades de cada puesto. Para los socialistas, su ausencia no es una cuestión menor sino “una muestra más de la improvisación” con la que actúa el alcalde José Mazarías.

El PSOE ha aprovechado también para cuestionar los anuncios recientes del alcalde sobre creación de nuevas plazas. A su juicio, cerca de 80 de esas plazas corresponden a procesos de estabilización impulsados por el anterior gobierno socialista, y las tres plazas de arquitecto anunciadas recientemente fueron convocadas y aprobadas en la Oferta de Empleo Público de 2023. “Este tipo de anuncios evidencian un intento de apropiarse de medidas ya planificadas previamente”, ha señalado el grupo.

Martín ha resumido la posición del PSOE con una frase directa: “No se puede gobernar una ciudad dando la espalda a su plantilla. Escuchar, planificar y negociar no es una opción, es una obligación para cualquier gobierno responsable”. Entre las medidas que el grupo socialista exige al Ayuntamiento figuran la inclusión de la licitación de la RPT en la planificación anual, la elaboración de un plan de recursos humanos riguroso, el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de negociación y la resolución de cuestiones concretas como el abono de la asistencia letrada a los trabajadores municipales y el pago de dietas por participación en procesos selectivos, suprimidas en 2025.