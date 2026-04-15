4 Comments

El Grupo Municipal Socialista ha comparecido este miércoles ante los medios con una batería de críticas al equipo de gobierno del PP que abarca desde la parálisis inversora hasta los presuntos daños causados a un yacimiento arqueológico catalogado durante unas obras municipales recientes.

Solo el 7% de las inversiones ejecutado

El concejal Jesús García Zamora ha aportado los datos que el propio equipo de gobierno trasladó al PSOE la semana pasada: de los 22,3 millones de euros disponibles para inversiones en 2026 como consecuencia de la prórroga presupuestaria, a fecha 7 de abril solo se había ejecutado 1,6 millones, lo que supone poco más del 7%. Más llamativo aún: de algo más de un centenar de actuaciones previstas, 90 tienen ejecutados cero euros. “Muchas de esas inversiones están planificadas desde 2023 y no se han ejecutado en 2024 ni en 2025 ni a día de hoy en 2026”, ha señalado.

La portavoz, Clara Martín, ha añadido que este patrón se repite año tras año, con una ejecución real del capítulo de inversiones que históricamente no supera los 6 o 7 millones anuales. Por eso, ha calificado de “irresponsable” la propuesta del alcalde de incorporar 10 millones más a un presupuesto prorrogado que ya acumula 22 sin ejecutar: “¿Quieren tener 30 millones de euros a ejecutar a 31 de diciembre? ¿Se ven capaces? Es que no es irreal, es irresponsable”. Ha vuelto a reclamar al alcalde que presente una cuestión de confianza en el pleno de abril y ha advertido de que si mañana en las comisiones informativas aparece el bloque de inversiones sin negociación previa, votarán que no.

Daños en un yacimiento arqueológico catalogado

Martín ha denunciado también que unas obras municipales recientes habrían causado daños en un camino histórico catalogado tanto en el Plan General de Ordenación Urbana como en el Plan Especial de Áreas Históricas, en el entorno del abrigo del Molino de los Señores y el abrigo de San Lázaro, zona contigua a bienes de interés cultural con restos que podrían remontarse incluso a época romana. Las primeras alertas habrían saltado el lunes de Pascua, pero el concejal responsable no lo hizo público hasta ayer. “Me parece muy irresponsable y muy hipócrita decir que la responsabilidad no es suya. Cuando asumes el cargo, asumes la responsabilidad de quienes actúan en tu nombre”, ha afirmado. Martín, que participó en la redacción de la normativa arqueológica del plan general, ha anunciado que visitará personalmente el lugar para evaluar los daños.

Conciertos de San Juan: “Pan y circo pagado por todos para que disfruten unos pocos”

El PSOE ha aprovechado también para criticar el modelo de conciertos de pago de las fiestas de San Juan y San Pedro. Martín ha señalado que las entradas para los conciertos de Siloé y Taburete, presentadas con precios de entre 38 y 55 euros, se sitúan en la plataforma de venta entre los 41,50 y los 65 euros una vez añadidos seguros y gastos. “¿Esa es la cultura de pago que queremos para todos los segovianos? El dinero de las ferias y fiestas es para toda la ciudad, no solo para quienes se puedan permitir pagar esa entrada”, ha concluido, cuestionando además el uso del espacio del CIDE para estos eventos cuando, a su juicio, debería destinarse a paliar el problema de acceso a la vivienda.