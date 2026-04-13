El Ayuntamiento de Segovia hace un llamamiento a la ciudadanía ante la reciente aparición de carteles adheridos de forma indebida en distintos mupis de la ciudad.

Este tipo de actuaciones incumple la normativa municipal vigente en materia de uso y conservación del mobiliario urbano, que regula expresamente los espacios habilitados para la colocación de publicidad y prohíbe la fijación de carteles en elementos no autorizados. Los mupis, al igual que otros soportes urbanos, como paredes o escaparates, y mobiliario, como bancos, papeleras o farolas, forman parte del patrimonio común y su utilización inapropiada conlleva sanciones.

Desde el Consistorio se recuerda que estas conductas no solo suponen una infracción normativa, sino que constituyen un comportamiento incívico que deteriora la imagen de la ciudad. Lejos de ser un hecho aislado, este tipo de acciones puede generar un efecto llamada que propicie la repetición de conductas similares por parte de otros colectivos o particulares.

El Ayuntamiento de Segovia insiste en la importancia de respetar el entorno común y hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva para preservar el buen estado de la ciudad. El cuidado del espacio público es una tarea compartida que contribuye a mantener una Segovia limpia, ordenada y acogedora, tanto para sus vecinos como para quienes la visitan.

Por ello, invita a toda la ciudadanía, colectivos y organizaciones a utilizar los canales y espacios habilitados para la difusión de información, y a actuar con civismo, respeto y compromiso con el entorno urbano, porque cuidar la ciudad es responsabilidad de todos.