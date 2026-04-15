Fuentepelayo revive su Romería de San Miguel el 9 de mayo

Fuentepelayo celebrará el próximo 9 de mayo la IV Romería de San Miguel, una jornada festiva organizada por la Asociación San Miguel con la colaboración del Ayuntamiento que combina tradición musical, comida popular y verbena nocturna.

La jornada arrancará a las 12.00 horas con una concentración en la ermita de San Miguel, donde se repartirán los tiques para la comida y se ofrecerá un aperitivo. A continuación, los asistentes se trasladarán a la panera (CRIE), donde se desarrollará el resto del programa. A las 13.30 horas actuará el grupo de jotas de Fuentepelayo acompañado de dulzaina y vermut, y a las 15.30 horas tendrá lugar la comida popular.

Por la tarde, la música continuará con las actuaciones de Pablo Marín y Javi Olmos a las 17.00 horas y el grupo Los Lebreles a las 20.00 horas. La jornada se prolongará con un bingo popular y la sesión de DJ Jaco a partir de las 22.30 horas.

La participación requiere la adquisición de un ticket de 20 euros antes del 3 de mayo, mediante transferencia o ingreso bancario. Habrá servicio de barra durante toda la jornada.