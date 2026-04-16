Toman posesión ocho empleadas municipales

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presidido en el antiguo salón de plenos del Ayuntamiento el acto de toma de posesión de ocho empleadas municipales que han sido nombradas funcionarias de carrera. Se trata de la cobertura de ocho plazas de administrativa de Administración General, tras haber superado las pruebas de acceso mediante concurso-oposición libre por promoción interna.

Las nuevas funcionarias desempeñaban hasta ahora su labor como auxiliares administrativas y cuentan con una dilatada trayectoria profesional en el Consistorio segoviano. Todas ellas acumulan más de 20 años de servicio público, en la mayoría de los casos superando los 25 años, y tres de ellas acercándose a las tres décadas de trabajo al servicio de la ciudad.

Durante el acto, el regidor ha trasladado su enhorabuena a las trabajadoras, destacando su compromiso y dedicación a lo largo de todos estos años. Asimismo, ha querido agradecer expresamente la labor que han desarrollado atendiendo a los ciudadanos y contribuyendo al buen funcionamiento de los servicios municipales, subrayando que su experiencia es un valor esencial para la administración local.

En cuanto a su distribución, cuatro de las nuevas funcionarias estarán adscritas al servicio de Tesorería y Gestión Tributaria, mientras que una se incorporará al departamento de Contratación, otra al servicio de Estadística y Registro, y la última al área de Licencias en Urbanismo.

El alcalde ha aprovechado la ocasión para poner en valor la importancia de seguir reforzando la plantilla municipal como una herramienta clave para mejorar la calidad de los servicios públicos. En este sentido, ha señalado que contar con personal cualificado, estable y con experiencia permite dar una respuesta más eficaz a las necesidades de los vecinos y garantizar una atención cercana y eficiente a la ciudadanía.

Además del alcalde de Segovia, han acompañado a estas ocho empleadas durante el acto, la concejala de Personal y Organización, María Carpio, el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González Salamanca y el concejal de Hacienda, Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo, además de familiares, varios jefes de servicio y compañeros.