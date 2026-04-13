El Nava luchó hasta el último suspiro: Huesca 25-24 Nava

El conjunto navero afrontaba hoy un partido complicado en la Liga ASOBAL enfrentándose al Bada Huesca. Durante todo el encuentro se vivió una gran lucha entre ambos conjuntos en un duelo increíblemente equilibrado. En el tramo final destacó por encima de todo el portero local, Fradj Ben Tekaya, cuya parada en el último minuto dejó al Viveros Herol sin opciones de puntuar.

Pese al gran esfuerzo realizado, el Nava no pudo superar al Huesca. Con este resultado, ya son tres las derrotas consecutivas para los segovianos, quienes deberán sumar todo lo posible de aquí al final de temporada para asegurar la permanencia en la máxima categoría sin complicaciones, especialmente ahora que los puestos de descenso comienzan a asomar.