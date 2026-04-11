El panorama

Reconozco que vivimos momentos de tanta complejidad geopolítica por la toma de decisiones gubernamentales erróneas o basadas en extremismos fuera de la legalidad internacional, que en ocasiones parece que los acontecimientos que observamos los vimos antes o se han pronosticado hace tiempo.

La guerra en oriente próximo, después del genocidio de Netanyahu en Palestina, se ha extendido ahora a varios países de la zona, El Líbano, Irán, etc. Un conflicto fuera de la legalidad internacional, en la que Trump y Netanyahu, han querido vestir de una misión conjunta estadounidense-israelí con la necesidad de un cambio de régimen, y acabar con la República Islámica, o medidas preventivas destinadas a parar el enriquecimiento nuclear para construir bombas, pero que a nadie se le escapan otros intereses políticos, territoriales, económicos y petrolíferos.

Cuando dos lideres de extrema derecha actúan, cegados por sus planteamientos ultras, suelen conseguir el efecto contrario, y el cierre parcial por parte de Irán del estrecho de Ormuz, donde pasa el 20 % del petróleo mundial, la no consecución de la eliminación del régimen islámico, las consecuencias económicas mundiales, y el rechazo importante de la comunidad internacional a la operación y a su participación, están minando de forma importante los intereses de Trump en su país.

Cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció el rechazo español a este conflicto y después muchos mandatarios en otros países, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, etc. han defendido también el NO A LA GUERRA, ha supuesto una esperanza mundial. Bueno menos para la ultraderecha de VOX y para sus siameses del PP, que siguen instalados en una posición incómoda, ya que quieren atacar al gobierno, pero los acontecimientos les han arrastrado a observar cómo mayoritariamente otros países con gobiernos conservadores lo secundan.

El esperpento de la derecha, su falta de patriotismo, proyecto y de solidez política en sus equipos es de tales dimensiones que, hasta la portavoz del PP en el Congreso, la leonesa Esther Muñoz, despreció y faltó al respeto, a las fuerzas armadas, a través de un soldado español, de nuestro contingente de la OTAN en el Líbano, que fue retenido y maltratado durante una hora por una patrulla del ejército israelí, diciendo que ella también había sido retenida por una hora por la guardia civil en un control. Solo imaginen un momento, si eso lo hubiera pronunciado un responsable socialista o de otra formación de izquierda, lo que hubiera supuesto en los medios de comunicación, tertulias, editoriales y en las formaciones políticas de derechas. Pues eso, sigue en el cargo y Feijóo no ha pedido disculpas. No les importa realmente.

La misma sensación de “patriotismo de hojalata” hemos vuelto a vivir cuando la ultraderecha vota en contra del RDL de medidas para el impacto de la guerra en nuestro país, o se ha constatado que en marzo, España ha llegado a los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. No se alegran de que los trabajadores tengan empleos, que las empresas puedan mejorar sus perspectivas con más puestos de trabajo, que suban los salarios medios, que nuestra deuda siga reduciéndose, que nuestro PIB crezca y sea más vigoroso, en fin, demuestran que no aceptan que, aunque se necesitan más mejoras que lleguen a la microeconomía y soluciones al problema de la vivienda, la situación global es muy importante y somos envidia en muchos otros países. Vivimos en el mejor país del mundo, sin duda.

Se han parado a pensar si en estos momentos tan complicados, el presidente del Gobierno fuera, Feijóo y su vicepresidente, Abascal. Da temblor, sólo pensarlo y simplemente escuchando sus planteamientos, nos veríamos arrastrados al “seguidismo bélico baboso de acento tejano”, o al peloteo a los intereses económicos de unos pocos, en detrimento de la mayoría y de nuestro estado del bienestar. Ahora que se abre el plazo de petición de la mayor cuantía de becas en nuestra historia para la educación, o se ofertan las plazas MIR en la sanidad, puede venir bien la comparación y reflexión.

Me parece también necesario, en este panorama que vivimos, mencionar el juicio por la operación Kitchen que reabre la Gürtel, las cloacas de la corrupción del PP (2011-2018), que ha comenzado hace unos pocos días y donde se investiga el operativo parapolicial pagado por el Ministerio del Interior para obtener del extesorero del PP, Bárcenas, la documentación sensible de la contabilidad en B del PP. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su exnúmero 2, Francisco Martínez, entre otros, están imputados. Tendrán que declarar, Mariano Rajoy y Mª Dolores de Cospedal.

No disimulo tampoco, la vergüenza que supone ver las imágenes en el Tribunal Supremo, del juicio por el caso Koldo y Ábalos, con una diferencia clara, los socialistas actuamos de forma contundente, colaboramos con la justicia y los populares intentan siempre tapar, amparar a los corruptos, dilatar y nunca condenar taxativamente.

El panorama autonómico en Castilla y León, después de las elecciones es conforme a lo que anunciamos los socialistas, las decisiones y las negociaciones en Madrid. Fdez. Mañueco es un mero “títere” en manos de los intereses de Génova, que se abrazará a todo lo que pida la ultraderecha y eso repercutirá en los intereses ciudadanos. Al tiempo….

Y en Segovia, mayoritariamente la ciudadanía, observa el espectáculo diario en el ayuntamiento capitalino, de un alcalde y equipo de gobierno, que no sabe negociar, ni consensuar, ni sacar adelante nada provechoso para la gente. Lo vivido con el rechazo al presupuesto para 2026, es un buen ejemplo. Los socialistas ofrecimos negociar al PP por responsabilidad con la gente, pero ni contestaron. Una corporación con 15 concejales de derechas de un total de 25, y que no sean capaces de aprobar presupuestos, es ilustrativo del poco nivel político y solidez para gestionar una ciudad, que tiene el alcalde, Sr. Mazarías. Por cierto, que además denota un grado elevado de “cobardía política” al no atreverse a presentar una cuestión de confianza para aprobar presupuestos, conociendo que no hay alternativa de gobierno por la actual conformación de la corporación. El panorama de la ciudad muestra la necesidad de cambiar la gestión, sin ninguna duda