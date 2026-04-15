La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en la localidad de Palazuelos de Eresma, en el marco de una investigación llevada a cabo por el Grupo Operativo especializado en Tráfico de Drogas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Segovia.

La investigación, que se ha prolongado durante cinco meses, permitió a los agentes constatar un flujo continuo de compra y venta de sustancias estupefacientes. Numerosas personas acudían al domicilio del investigado para adquirir droga, lo que evidenciaba una actividad ilícita constante.

El principal responsable utilizaba su propio domicilio como cobertura para almacenar y distribuir cocaína y hachís. Asimismo, los investigadores detectaron una actividad económica muy superior a los ingresos que el detenido podía justificar legalmente.

La operación culminó con un dispositivo policial en el que el investigado fue sorprendido realizando una venta de droga. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir sin éxito. Posteriormente, se procedió a la entrada y registro de su domicilio, así como a la intervención del vehículo que utilizaba para su actividad delictiva.

Como resultado de la actuación, se incautaron más de 9.000 euros en efectivo y diversas cantidades de droga dispuestas para su consumo, procediéndose a la detención del responsable, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Con esta intervención, la Policía Nacional logra desarticular un nuevo punto de venta de droga en la provincia de Segovia, contribuyendo a frenar el aumento del consumo de sustancias estupefacientes.

Este tipo de actividades genera una importante alarma social, no solo por los graves perjuicios para la salud, sino también por el incremento de la inseguridad, la violencia asociada —en ocasiones con uso de armas— y el deterioro de la convivencia en los barrios afectados.