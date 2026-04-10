4 Comments

Las figuras de los Gigantones de Segovia, conocidas popularmente como Frutos y Fuencisla —el Alcalde y la Alcaldesa—, se encuentran desde esta semana en un taller especializado de Reus (Tarragona) para someterse a su primera restauración integral en veinte años. Junto a ellos han viajado las cinco gigantillas que completan el conjunto: la pareja de africanos, la pareja de romanos y la figura del inca.

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Cultura, ha encargado los trabajos a AVALL Patrimoni Viu, una de las pocas empresas españolas especializadas en conservación y restauración de imaginería festiva, galardonada en 2024 con el Premio Nacional de Artesanía en la categoría de restauración. El coste total de la intervención asciende a 13.479 euros más IVA, incluido el transporte de las piezas.

La actuación contempla la consolidación de partes estructurales deterioradas, la eliminación de repintes, la reintegración material y cromática, la revisión de sujeciones y la aplicación de capas de protección. En el caso específico del Alcalde y la Alcaldesa, se trabajará en la recuperación de sus cuerpos originales de mimbre, sustituidos en los años 90 y conservados hasta ahora a la espera de contar con especialistas adecuados. También se ha trasladado el antiguo tocado de la Alcaldesa, datado entre finales del siglo XIX y principios del XX, para evaluar su posible restauración y reincorporación a la figura.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha subrayado que “se trata de un compromiso ético que asumimos con agrado, pero también con la responsabilidad de garantizar su conservación y transmisión a las futuras generaciones”.

Los Gigantones de Segovia constituyen una singularidad dentro de las comparsas españolas por representar autoridades civiles en lugar de reyes, una característica poco habitual que podría estar vinculada a transformaciones históricas de carácter político. Las figuras actuales datan de entre finales del siglo XIX y el XX, mientras que las gigantillas son anteriores, con origen en el siglo XVIII. La comparsa tiene antecedentes documentados desde al menos el siglo XVI y es uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas de San Juan y San Pedro.