5 Comments

La Gimnástica Segoviana ha destituido a su entrenador, Joaquín Gómez Blasco, tras la derrota del fin de semana ante el Salamanca UDS y después de sumar únicamente tres victorias en lo que va de 2026, dato que ha resultado determinante para la decisión del club. En el comunicado oficial, la entidad ha querido agradecer “el trabajo, la implicación y el compromiso con el equipo” del técnico durante su etapa en el banquillo.

El relevo será inmediato. Desde este lunes, el hasta ahora segundo entrenador, Alejandro Robles Feijoo, asumirá la dirección del primer equipo con el objetivo de enderezar la situación deportiva en la recta final de la temporada.

La decisión llega en un momento crítico. Con tres jornadas por disputarse en la fase regular de Segunda Federación, la Segoviana ocupa la tercera posición de la tabla pero cuenta con apenas un punto de margen sobre los puestos que quedan fuera del play-off de ascenso. Solo tres victorias en los últimos 24 puntos en juego evidencian una dinámica preocupante que el club ha decidido intentar revertir con el cambio en el banquillo.

La Segoviana no aprovecha sus oportunidades

El partido que desencadenó la destitución comenzó de la peor manera posible para los azulgranas. Un pase atrás al portero gimnástico acabó en robo del rival, que no perdonó para adelantarse en el marcador con el que sería el único gol del encuentro. Desde ese 0-1 hasta el descanso, la Segoviana tuvo presencia en campo contrario pero sin la claridad necesaria para reaccionar.

En la segunda mitad la posesión estuvo más repartida, y en los últimos minutos el equipo local volcó sus esfuerzos en busca del empate acumulando efectivos en zona de remate para aprovechar los centros laterales. El gol, sin embargo, no llegó.

El próximo reto es el Clásico de Castilla ante el Real Ávila, un duelo que puede ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. Aunque la Segoviana sigue dependiendo de sí misma para mantenerse en puestos de play-off, la dinámica reciente obliga al nuevo técnico a lograr una reacción inmediata.

Crónica por Herranz.