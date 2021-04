Sanidad convoca a vacunarse a los nacidos entre 1956 y 1958 de Segovia y su alfoz

El anuncio de un nuevo envío a última hora de AstraZeneca ha motivado la convocatoria de una nueva tanda extraordinaria de vacunación para exclusivamente aquellos nacidos entre 1956 y 1958, entre 60 y 65 años y que tengan tarjeta sanitaria del sistema público de salud y adscrita a los centros de salud de Segovia capital (Segovia I, II y III), Segovia Rural y CAP La Granja de San Ildefonso. Otro dato importante es que no hay que esperar a recibir un aviso del CAP para recibir esa primera dosis: todo el que cumpla las condiciones está emplazado a vacunarse.

La vacuna se dispensa en el pabellón Pedro Delgado en los horarios y franjas que se especifican en función del año de nacimiento. Así, el programa de vacunación se iniciará el Jueves Santo, entre las 8:30 y 10:30 horas con los nacidos entre enero y abril, ambos incluidos, de 1956. Hasta las 14:30 se suministrará Astra Zeneca a los de la añada. La vacunación se retomará el sábado 3 de abril, también por franjas de fecha de nacimiento y entre las 8:30 y las 20.30 al resto del grupo, así hasta completar una previsión de 3.400 usuarios.

Están excluidos de esta tanda quien no tengan adscripción a uno de los CAPs mencionados. Eso deja fuera, básicamente, a funcionarios que están en Asysa, Adeslass y demás mutuas concertadas. Es importante destacar que no es el caso de todos los funcionarios, aquellos de MUFACE que tengan la atención primaria en alguno de los CAP referidos entran en la tanda de vacunación, no entran en caso contrario.

No se recomienda a los que hayan pasado la infección en los últimos 6 meses o con antecedentes de trasplantes, diálisis o tratamientos oncológicos activos.

¿Por qué solo a los de la capital?

En esta convocatoria de urgencia ha pesado la llegada a última hora de una partida para 3.400 dosis de AstraZeneca no prevista en la programación semanal. Eso fue el martes, en plena reunión del Centro de Coordinación, cuando el gerente del Área Sanitaria, Jorge Elízaga, anunciaba en vivo y en directo que le acababan de informar de la disponibilidad para el viernes 2 de abril de la inesperada partida. “Decidimos sobre la marcha adelantar para el Jueves Santo las que teníamos previstas para el lunes, cubrir con la nueva remesa la del sábado y usar el lunes las de reserva”, explica José Mazarías, delegado de la Junta. “Es una cantidad que viene a coincidir con la franja de edad de Segovia y su alfoz, además, preveíamos menos dificultades de usuarios ausentes por las fechas. Esa es la única razón por la que hemos empezado por los de la capital y alrededores”, añade el delegado.

Tomar paracetamol

Con miles de dosis inyectadas en Segovia de AstraZeneca no se ha registrado ningún caso de efectos adversos graves o que hayan precisado atención hospitalaria. “Cero casos“, refiere el delegado. A diferencia de la de Pfizer, sin embargo, la de AstraZeneca sí suele aparejar efectos secundarios ya advertidos por la propia farmacológica. Además de posibles hinchazones en la zona de inyección (habitual en todas), en el caso de AstraZeneca es común desarrollar en las horas siguientes una especie de “mini gripe” de unas horas de duración. “Intensos temblores, acompañados de leve fiebre que dejan el cuerpo para el arrastre durante un día o dos”, explican los ya vacunados. Es por eso que Sanidad recomienda ingerir un gramo de Paracetemol en las dos horas previas a la vacunación y, en caso de desarrollar síntomas de malestar, seguir con el paracetemol.

Vacunarse vale la pena

La recompensa vale la pena. Aunque se requieren dos dosis para la inmunidad, lo cierto es que ya con la primera dosis de AstraZeneca (al igual que ocurre con la de Pfizer o Moderna) se consiguen resultados de inmunización de más del 50%. Además, en caso de resultar infectado, se reducen sustancialmente las posibilidades de desarrollar sintomatología grave y hasta el 100% de los fallecimientos por covid19, eso con la primera dosis.

No está claro, sin embargo, hasta que punto el vacunado deja de ser un potencial contagiador. Las vacunas virales evitan en principio el desarrollo de síntomas. Aunque reducen sustancialmente la carga viral y suponen un paso capital en la lucha contra la epidemia, la vacuna no implica que el portador quede “libre de virus” y no pueda contagiar. Es por esa razón que, vacunado o a medio vacunar, los ciudadanos deben mantener las medidas de seguridad: mascarilla, distancia, evitar aglomeraciones y lavado de manos…