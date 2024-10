4 Comments

En los últimos días, el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) de Mazarías ha anunciado su decisión de no continuar con la venta de la parcela del antiguo parque de bomberos ni con el desarrollo de vivienda pública que se había previsto en ese terreno. No obstante, esta postura no fue comunicada de la misma manera durante la comisión de urbanismo celebrada el pasado jueves, según informó el concejal de Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde), Guillermo San Juan. San Juan explicó que, durante dicha comisión, no se mencionó que el equipo de gobierno no tuviera intención de vender la parcela o de desarrollar en ella viviendas públicas, lo que, según él, ha generado preocupación.

El concejal ha criticado el cambio de criterio por parte del equipo de gobierno del PP en un asunto que considera de gran relevancia para la ciudad. San Juan señaló que este tipo de decisiones refuerzan la percepción de que el gobierno municipal no tiene un proyecto claro para Segovia y destacó que, durante más de un año, la ciudad ha experimentado lo que calificó como “bandazos” en la gestión del PP.

Ante esta situación, el portavoz de Segovia en Marcha ha anunciado que reclamará al equipo de gobierno, en el pleno del próximo miércoles, que retome el proyecto para la parcela del antiguo parque de bomberos, un plan que San Juan lleva defendiendo desde 2019. Según él, el desarrollo de vivienda pública en esta parcela es clave para comenzar a abordar la problemática del acceso a la vivienda en la ciudad. San Juan planteó diferentes fórmulas para gestionar este proyecto, entre las que incluyó la venta de la parcela con cláusulas sociales o la gestión pública directa, mediante la colaboración entre EVISEGO (la empresa municipal de vivienda) y SOMACyL (la entidad autonómica encargada de gestionar inversiones).

San Juan ha destacado que, independientemente del modelo de gestión que se elija, es fundamental que el ayuntamiento se comprometa a desarrollar viviendas de alquiler a largo plazo y a precios asequibles en esta parcela. Criticó el modelo propuesto por el PP, basado en la construcción de viviendas públicas para la compra, argumentando que este enfoque no contribuye a la solución del problema habitacional a largo plazo, ya que permite que las viviendas subvencionadas con dinero público puedan ser revendidas en un futuro, sin que los beneficios reviertan en lo público.

El edil insistió en que el parque de vivienda municipal debe ser accesible para personas con ingresos medios o precarios, quienes están viendo cómo el coste de la vivienda se convierte en una carga insostenible. Para San Juan, el desarrollo de viviendas en alquiler es una prioridad que el ayuntamiento debe abordar de manera urgente para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible en Segovia.