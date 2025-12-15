Renovada la iluminación ornamental de Riaza, Sepúlveda y Maderuelo

La Diputación de Segovia ha culminado la renovación integral de la iluminación ornamental en monumentos y espacios históricos de Sepúlveda, Maderuelo y Riaza, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia. El proyecto, cuyo diseño comenzó en 2023, busca modernizar la experiencia del visitante y mejorar la calidad paisajística nocturna en algunos de los municipios más representativos del entorno, reforzando el valor del patrimonio histórico.

Diseñada y dirigida por el especialista en iluminación Albert Sá, la intervención introduce una luz cálida, eficiente y respetuosa con el entorno, que realza la arquitectura sin provocar deslumbramientos ni contaminación lumínica. Se han sustituido luminarias obsoletas por sistemas LED de bajo consumo y se han incorporado ópticas direccionales y viseras específicas para evitar la dispersión de la luz hacia viviendas y el cielo. Las mejoras afectan a edificios emblemáticos como la Virgen de la Peña y varias iglesias y puertas históricas en Sepúlveda, Santa María del Castillo y San Miguel en Maderuelo, y la iglesia de la Virgen del Manto y el Ayuntamiento en Riaza.

Además de reducir el consumo energético, la nueva iluminación crea una escena nocturna más uniforme y armoniosa, mejorando la percepción del patrimonio para vecinos y visitantes. El diputado de Turismo, Javier Figueredo, destaca que la actuación aporta serenidad, pone en valor la arquitectura y mejora la calidad de vida sin generar molestias. El proyecto está financiado por los Fondos Next Generation UE, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Junta de Castilla y León,