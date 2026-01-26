La sociedad civil impulsa al Mester para el Premio Castilla y León de las Artes

La sociedad civil segoviana ha impulsado la candidatura del grupo Nuevo Mester de Juglaría al Premio Castilla y León de las Artes, una iniciativa promovida por la Asociación Cultural Pluralismo y Convivencia Social (APCS) para reconocer la trayectoria artística y la aportación cultural de una de las formaciones más representativas de la música tradicional castellana.

La candidatura, aprobada por unanimidad por la junta directiva de la APCS, se apoya en más de medio siglo de trabajo del Nuevo Mester en la recuperación y proyección del folclore castellano y leonés, así como en su influencia cultural y social. El expediente cuenta con un amplio respaldo institucional, entre ellos una declaración institucional del Ayuntamiento de Segovia, el apoyo de la Diputación Provincial y el acuerdo del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, además de la adhesión de 18 entidades de ámbitos culturales, académicos y sociales de Castilla y León.

Desde la asociación promotora se subraya que la propuesta nace “desde la sociedad civil” y coincide con un momento simbólico, próximo al aniversario de Los Comuneros, una de las obras más emblemáticas del grupo. En paralelo, la APCS ha reiterado su compromiso con la promoción del diálogo, el pluralismo y la convivencia social en Segovia, definiéndose como un espacio abierto de reflexión y participación ciudadana alejado de la polarización política.