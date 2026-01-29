La borrasca Kristin deja sin transporte a 1300 escolares en Segovia

La borrasca Kristin continúa dejando este martes 28 de enero un episodio de nieve y dificultades generalizadas en la provincia de Segovia, con especial impacto en el transporte escolar, la actividad sanitaria y los servicios sociales, además de las ya conocidas complicaciones en la red viaria del entorno del Sistema Central.

Según ha informado la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, la nevada registrada durante la mañana ha afectado total o parcialmente a 21 rutas de transporte escolar, lo que ha provocado incidencias en el traslado de alumnado de Educación Primaria y Secundaria. En total, 1.362 alumnos se han visto afectados en distintos puntos de la provincia.

Las rutas afectadas corresponden a centros educativos de los municipios de Riaza, Prádena, Olombrada, El Espinar, Cuéllar, Segovia, Aguilafuente, Coca, Navas de Oro, Nava de la Asunción, Carbonero el Mayor, Fuenterrebollo, Boceguillas, Sanchonuño, Chañe, Cantalejo, Sangarcía, Sepúlveda, Santa María la Real de Nieva, Ayllón y Villacastín, debido a la presencia de nieve en las vías por las que circulan los autobuses escolares.

El temporal también ha tenido consecuencias en el ámbito sanitario. Se han registrado incidencias en varios consultorios locales dependientes de los centros de salud de Cuéllar, Fuentesaúco de Fuentidueña, Navafría, Nava de la Asunción, Riaza, Sepúlveda, El Espinar y Sacramenia, ya que algunos profesionales no han podido acceder a sus puestos de trabajo como consecuencia del estado de las carreteras, lo que ha obligado a reprogramar consultas.

En cuanto a los centros de día de personas mayores dependientes de la Junta de Castilla y León, todos han mantenido su apertura, si bien se han suspendido las estancias diurnas en el centro de día de Cuéllar como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas.

Estas incidencias se suman a los problemas de movilidad registrados durante la jornada en los principales ejes de comunicación entre Segovia y Madrid, con cortes y restricciones en carreteras como la A-6, N-6 y AP-6, y a los avisos meteorológicos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por nieve y viento en el centro peninsular.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la posible persistencia de la inestabilidad a lo largo del día.