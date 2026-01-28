13 Comments

El Partido Popular de Castilla y León ha propuesto a Francisco Vázquez Requero como número uno por la provincia de Segovia en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, una decisión que consolida su papel como principal referente del partido en la provincia y que deberá ser ratificada en los próximos días por los comités electorales provincial y regional.

Vázquez, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y ocupa actualmente los cargos de secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León y vicepresidente primero de las Cortes autonómicas. Con esta propuesta, el PP apuesta por la continuidad en Segovia dentro de una lista marcada por una amplia renovación a nivel regional.

Castilla y León: renovación mayoritaria en los números uno

La propuesta presentada por el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, incluye los nombres de los cabezas de lista en las nueve provincias de la Comunidad. En conjunto, la lista está integrada por siete mujeres y dos hombres, con más de un 65% de renovación respecto a los números uno de los anteriores comicios autonómicos.

Dos tercios de los candidatos propuestos encabezarán por primera vez las listas provinciales. Entre ellos figuran perfiles con experiencia en la administración pública, el ámbito municipal y el Gobierno autonómico. La propia candidatura de Mañueco encabezará la lista por Salamanca, mientras que en otras provincias repiten o se incorporan consejeros y altos cargos de la Junta.

La dirección regional del PP ha señalado que la propuesta se ha elaborado tras conversaciones con los presidentes provinciales del partido y deberá ser validada formalmente en los próximos días por los órganos electorales correspondientes.