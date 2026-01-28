13 Comments

free web stats

Vázquez repetirá en las autonómicas como número uno popular por Segovia

Posted By on 29, Ene, 2026

El Partido Popular de Castilla y León ha propuesto a Francisco Vázquez Requero como número uno por la provincia de Segovia en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, una decisión que consolida su papel como principal referente del partido en la provincia y que deberá ser ratificada en los próximos días por los comités electorales provincial y regional.

Vázquez, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y ocupa actualmente los cargos de secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León y vicepresidente primero de las Cortes autonómicas. Con esta propuesta, el PP apuesta por la continuidad en Segovia dentro de una lista marcada por una amplia renovación a nivel regional.

Castilla y León: renovación mayoritaria en los números uno

La propuesta presentada por el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, incluye los nombres de los cabezas de lista en las nueve provincias de la Comunidad. En conjunto, la lista está integrada por siete mujeres y dos hombres, con más de un 65% de renovación respecto a los números uno de los anteriores comicios autonómicos.

Dos tercios de los candidatos propuestos encabezarán por primera vez las listas provinciales. Entre ellos figuran perfiles con experiencia en la administración pública, el ámbito municipal y el Gobierno autonómico. La propia candidatura de Mañueco encabezará la lista por Salamanca, mientras que en otras provincias repiten o se incorporan consejeros y altos cargos de la Junta.

La dirección regional del PP ha señalado que la propuesta se ha elaborado tras conversaciones con los presidentes provinciales del partido y deberá ser validada formalmente en los próximos días por los órganos electorales correspondientes.

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

13 Comments

  1. Un observado

    28 enero, 2026

    ¿No hay nada mejor que este hombre? Que está ya muy visto en Segovia. Hombre, a Aceves le gana hasta si pones enfrente de candidato un ficus o un cactus. Pero vamos, estimulante no es mucho el señor…

  2. Buena renovación

    28 enero, 2026

    ¿Le vamos a tener hasta los 70 a este señor?

    Que se ha jubilado hasta Juan Vicente Herrera…

    De verdad… Virgen Santa!! un poco de renovación…

  3. Guille

    28 enero, 2026

    Desde luego, carca, muy visto y cero alegría…
    ¿dónde está la juventud y caras nuevas del PP, son todos tan mayores y poco convincentes?

  4. Comegambas

    28 enero, 2026

    El nivel de oratoria de Paco Vázquez y el de Mañueco están a la misma altura. Bajito, bajito… Palabritas les llamo yo a los dos.

    ¿No hay nadie mejor en el PP?

  5. Cabroncete

    28 enero, 2026

    Por fin! Savia nueva en el sagrado roble centenario… Y tiene aspecto de gran orador, a la altura de Cánovas o Sagasta. Pero como nos van a hacer caso por ahí, si mi hamster es más convincente!

  6. Muy real

    28 enero, 2026

    Blindar a los de siempre y dejar fuera cualquier atisbo de renovación real. Paco Vázquez, 66 años, décadas en el aparato, responsable directo de haber impulsado a Maza23 y de haber condenado a la ciudad a una gestión nula. No hablamos de experiencia útil, hablamos de agotamiento político, de decisiones tomadas para proteger carreras personales mientras Segovia camina hacia la irrelevancia.

  7. El Feijoo segoviano

    28 enero, 2026

    No ha trincado lo suficiente todavia

  8. Julián González

    28 enero, 2026

    Si por joven ponemos al inútil del Carpio pues casi mejor los carcas

  9. Mazo

    29 enero, 2026

    El que colocó a dedo a Mazarías… el PPadrino de la Costra Nuestra… PPatético… ellos mismos están abriendo la puerta a su principal enemigo, que no es otro que Vox. La avaricia personal de algunos no tiene limite… hasta destruir un partido por el YO primero. Muy triste…

  10. Ángel

    29 enero, 2026

    Vázquez, una joven promesa que genera ilusión en los ciudadanos, al igual que Paloma Sanz, cuyas ideas son tan desconocidas como su talento. Es cierto que para mejorar a Aceves solo hace falta una cabra, pero luego nos quejamos de que Segovia no prospera. Con tanto mediocre tenemos lo que nos merecemos.

  11. juasjuas

    29 enero, 2026

    Como dice el principio de Peter, “En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia”. Y este ha llegado hasta lo mas alto..
    Con eso queda todo dicho.
    Post data. Y lo de poder seguir chupando de la teta autonomica lo mismo viene de lo que puede contar y sin embargo calla. Que sabiendo mucho y hablando poco tambien se asciende rapido en politica.

  12. Los comancheros

    29 enero, 2026

    Aplicable a Vázquez y al Aceves. Dos hortensias, un helecho y un girasol, harían más por Segovia.

    Post a Reply
    • Comegambas

      29 enero, 2026

      Ja, ja, ja… muy bueno Los Comancheros.

      Y un boniato y una patata también harían más por Segovia.

