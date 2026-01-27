Segovia acogerá el próximo 12 de septiembre una nueva edición del Vibra Mahou Fest, un festival itinerante que recalará en la ciudad con un cartel encabezado por Barry B, Sidecars y Ginebras, junto a Niños Bravos, Carencias Afectivas, Mejos y Niña Polaca.

El evento, que se celebrará en el CIDE, forma parte de la programación musical prevista para Segovia 2026 y reunirá a algunas de las bandas más destacadas del panorama nacional del pop y el rock alternativo. La propuesta combina grupos consolidados con formaciones emergentes, en línea con el formato habitual del festival.

El Vibra Mahou Fest se ha consolidado en los últimos años como una de las citas musicales de referencia dentro del circuito estatal, con paradas en distintas ciudades y una apuesta clara por el directo y la diversidad de estilos dentro de la música independiente.

La organización no ha detallado por el momento los horarios de las actuaciones ni el inicio de la venta de entradas, información que se dará a conocer en próximas fechas a través de los canales oficiales.