El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha mantenido una segunda reunión en la Casa Consistorial con representantes de las comparsas oficiales para continuar dando forma al programa de actividades del Carnaval 2026, que se celebrará entre el 14 y el 22 de febrero. El objetivo de este encuentro ha sido continuar avanzando en la organización de la programación e incorporar, en la medida de lo posible, las propuestas planteadas por las propias comparsas, con el fin de incrementar la participación ciudadana en una de las fiestas más populares de la ciudad.

En la reunión, en la que participaron miembros de las comparsas Vacceos, Semifusa, Villalpando Campando, La Carraca y Fundación Personas-Apadefim, se acordó designar como pregoneros del Carnaval 2026 a los hermanos Quique y Jose “Santana”. Ambos celebran este año el 34 aniversario al frente de su bar, un espacio emblemático por el que han pasado numerosos artistas españoles y que ha acogido a lo largo de los años diversas exposiciones de pintura y fotografía.

Desde el inicio, el Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Cultura, ha apostado por contar con la colaboración directa de las comparsas en el diseño y definición del programa de Carnaval, en un ejercicio de participación real. Así lo ha señalado Monroy, quien ha destacado que el objetivo es “que hagan este programa suyo, con actividades en las que tanto ellos como todos los segovianos puedan disfrutar de estos días festivos rodeados de amigos, divirtiéndose con las máscaras y los disfraces, celebrando la llegada de Don Carnal y la tregua que le concede Doña Cuaresma”.

Convocatoria de los concursos de Carnaval 2026

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras de los distintos concursos que forman parte del Carnaval de Segovia 2026, con el propósito de fomentar la participación de personas de todas las edades, animar a la ciudadanía a disfrazarse y apoyar la labor que desarrollan las comparsas.

De este modo, el Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Cultura, ha puesto en marcha el concurso infantil de disfraces de comparsas escolares, dirigido al alumnado de Educación Infantil y Primaria, cuyos ganadores recibirán un premio de 200 euros cada uno. Asimismo, se han aprobado las bases del concurso infantil de disfraces de comparsas no escolares, dotado con un único premio de 150 euros. Ambos concursos se celebrarán en el marco del desfile del Lunes de Carnaval y el plazo de inscripción finalizará el viernes 13 de febrero.

Hasta el jueves 12 de febrero permanecerá abierto el plazo de inscripción para el concurso infantil de pintura “Dibuja tu Carnaval”, dirigido a niños y niñas de entre 1 y 12 años, que se celebrará en la mañana del Lunes de Carnaval. Por su parte, los menores que deseen participar en el concurso infantil de disfraces, que tendrá lugar el Martes de Carnaval en el Centro Cultural San José, podrán inscribirse hasta el día 16 de febrero.

En el caso de las comparsas oficiales, se otorgarán premios a la mejor vestida, la más divertida, las mejores coplas y el mejor atrezzo. El plazo de inscripción para estos concursos finalizará el lunes 9 de febrero y cada una de las categorías estará dotada con un premio de 300 euros.

Finalmente, se han aprobado las bases del concurso de Majo y Maja del Carnaval de Segovia 2026, en el que podrán participar parejas que presenten una temática definida y unitaria. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el mismo día y hora de celebración del concurso, que tendrá lugar el sábado 14 de febrero, tras la llegada del primer desfile a la Plaza Mayor. Se establece un único premio para la pareja ganadora, consistente en una cena valorada en 150 euros.

Las inscripciones deberán presentarse en la Concejalía de Cultura, bien a través del correo electrónico cultura@segovia.es, del registro electrónico del Ayuntamiento de Segovia (https://sede.segovia.es) o en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros municipales.

Toda la información relativa a los concursos está disponible en la web municipal www.segovia.es.