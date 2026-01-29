Diputación refuerza Personal y Secretaría General con tres nuevos funcionarios

El salón del Trono del Palacio Provincial ha acogido esta mañana un breve acto encabezado por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, en el que seis personas han tomado posesión de sus nuevos cargos dentro de la plantilla de la institución provincial. En primer lugar, el acto ha servido a Antonio Arévalo y Óscar Provencio para tomar posesión como ordenanzas-conserjes, y a Alfonso de Benito como técnico medio de Sostenibilidad, después de que los tres superasen los distintos procesos de oposición convocados para estas plazas de funcionario de carrera. Posteriormente, el acto ha celebrado el refuerzo del Servicio de Personal y de la Secretaría General con tres jefaturas de Unidad. Así, Ana María Otero ha sido nombrada jefa de la Unidad de Relaciones Laborales, Gestión de Personal y Situaciones Administrativas; Marta Esquivel, jefa de la Unidad Administrativa de Personal Laboral, adscrita al Servicio de Recursos Humanos; y Julián García, jefe de la Unidad de Tramitación Administrativa y Actas, adscrito a Secretaría General.

Durante el acto, en el que también han estado presentes la vicepresidenta, Magdalena Rodríguez, y el diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, el presidente de la Diputación ha subrayado la importancia del trabajo conjunto técnico-político, destacando que “desde la gestión política no podríamos hacer nada sin los recursos humanos de nuestra institución”. Dirigiéndose a los profesionales que han tomado posesión, Miguel Ángel de Vicente ha continuado afirmando que “sois capitales para la actividad política e imprescindibles para ayudar a los ayuntamientos a prestar los distintos servicios públicos a los ciudadanos”.

El presidente de la Diputación, sin olvidar agradecer el trabajo realizado por las personas que han precedido en el cargo a los nuevos jefes y la transmisión de conocimientos realizada, ha concluido sus palabras emplazando a los seis trabajadores a seguir cumpliendo con los compromisos de la Diputación con los consistorios y las personas que habitan los municipios de la provincia.