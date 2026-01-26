free web stats

María Rosario Rivilla, nueva interventora de la Junta en Segovia

Posted By on 26, Ene, 2026

María Rosario Rivilla Marugán es la nueva interventora territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia. La delegada territorial, Raquel Alonso, ha mantenido una reunión con la nueva responsable para darle la bienvenida al puesto y abordar diferentes aspectos relacionados con el departamento cuya jefatura asume a partir de ahora. Además, la delegada territorial ha agradecido los servicios prestados al frente de la Intervención Territorial a su predecesora en el puesto Fuencisla Postigo Cerezo.  

María Rosario Rivilla es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera de la Subescala de Secretaría-Intervención de Administración Local, asimilada al Cuerpo Superior de Administración Económica-Financiera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Cuenta con 36 años de experiencia en control interno, fiscalización, contratación pública, subvenciones y gestión presupuestaria en el ámbito local y autonómico. A lo largo de su extensa carrera profesional ha tenido destino en otras provincias hasta que, en 1999, llega a la Intervención Territorial de Segovia donde ha desempañado funciones de jefe de Sección de Contabilidad y de interventora territorial adjunta, puesto que ha ocupado hasta el momento de su toma de posesión como interventora territorial.

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

2 Comments

  1. Antonio

    26 enero, 2026

    Excelente profesional y garantía de honradez. Enhorabuena!

    • Juanito

      26 enero, 2026

      Pues una alegría a éste mundo de amiguitos sin ningún currículum. La deseamos mucho éxito en el nuevo destino.

