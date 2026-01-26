María Rosario Rivilla Marugán es la nueva interventora territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia. La delegada territorial, Raquel Alonso, ha mantenido una reunión con la nueva responsable para darle la bienvenida al puesto y abordar diferentes aspectos relacionados con el departamento cuya jefatura asume a partir de ahora. Además, la delegada territorial ha agradecido los servicios prestados al frente de la Intervención Territorial a su predecesora en el puesto Fuencisla Postigo Cerezo.

María Rosario Rivilla es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera de la Subescala de Secretaría-Intervención de Administración Local, asimilada al Cuerpo Superior de Administración Económica-Financiera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Cuenta con 36 años de experiencia en control interno, fiscalización, contratación pública, subvenciones y gestión presupuestaria en el ámbito local y autonómico. A lo largo de su extensa carrera profesional ha tenido destino en otras provincias hasta que, en 1999, llega a la Intervención Territorial de Segovia donde ha desempañado funciones de jefe de Sección de Contabilidad y de interventora territorial adjunta, puesto que ha ocupado hasta el momento de su toma de posesión como interventora territorial.