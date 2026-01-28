Segovia en Marcha propone una auditoría del servicio de limpieza municipal

Segovia en Marcha (Podemos-AV) ha presentado una moción para impulsar una auditoría pública del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos en la ciudad, actualmente gestionado por FCC, ante lo que la formación define como un “deterioro generalizado” del servicio y un “creciente malestar ciudadano”.

Según explica el grupo municipal, la iniciativa responde a una situación que “ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en un problema estructural que afecta a todos los barrios y a la calidad de vida de la gente”, en palabras de su portavoz, Guillermo San Juan.

La formación municipalista señala que los problemas son especialmente visibles en los barrios periféricos y barrios incorporados, donde, según indican, se han acumulado históricamente déficits de inversión y mantenimiento urbano. En este sentido, San Juan subraya que “la desigualdad en la limpieza entre barrios es evidente” y apunta a una distribución irregular de los recursos disponibles.

Desde Segovia en Marcha se advierte además de que el contrato de limpieza se diseñó sin tener en cuenta el crecimiento de la ciudad y los nuevos desarrollos urbanos, lo que habría provocado un aumento de la superficie asignada por operario y una insuficiencia de medios humanos y materiales. A ello se suma, según la formación, la falta de cobertura efectiva de bajas y un déficit estructural de personal que alcanzaría cerca del 18 % de la plantilla.

La moción también hace referencia a datos comparativos que, según Segovia en Marcha, respaldan la percepción ciudadana. La formación asegura que Segovia ha empeorado su posición en los rankings estatales de limpieza urbana y que, en el ámbito autonómico, se sitúa por detrás de otras capitales de Castilla y León. Todo ello, pese a que el coste del servicio por habitante sería más de un 20 % superior al de la ciudad considerada más limpia de España, Oviedo.

estatales de limpieza urbana y que, en el ámbito autonómico, se sitúa por detrás de otras capitales de Castilla y León. Todo ello, pese a que el coste del servicio por habitante sería más de un 20 % superior al de la ciudad considerada más limpia de España, Oviedo.

Ante este escenario, la propuesta incluye dos medidas principales. Por un lado, la puesta en marcha de un plan de limpieza de choque que actúe en todos los barrios, priorizando las zonas más afectadas por la acumulación de suciedad. Por otro, la realización de una auditoría pública, abierta y participativa, con presencia de la ciudadanía y de los trabajadores del servicio, para evaluar el cumplimiento del contrato y detectar carencias

La moción plantea además que los resultados de la auditoría se hagan públicos y que se estudien las distintas fórmulas de gestión del servicio, incluida la posibilidad de una gestión directa municipal. Según San Juan, “estos datos obligan a hacerse preguntas incómodas, pero necesarias, sobre cómo se está gestionando el servicio” y sobre “si el dinero público se está utilizando de forma eficiente”