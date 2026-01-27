El viento y la lluvia derriban un edificio en Zamarramala

Un inmueble deshabitado situado en la calle Sacramento, en el barrio incorporado de Zamarramala, ha colapsado en torno a las 7:00 horas de este lunes, 27 de enero, sin que se hayan registrado daños personales.

El derrumbe sí ha provocado afecciones en la vía pública, ya que los escombros han invadido la calzada, impidiendo el paso de vehículos por la zona.

Asimismo, el suceso ha afectado al transporte urbano. En concreto, los autobuses de la línea 9, que prestan servicio al barrio incorporado, accederán por la calle Real Alta y finalizarán su recorrido en la plaza de la Iglesia, realizando la parada frente a la habitual.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local de Segovia han acordonado el área, a la espera de que se lleven a cabo las labors de retirada de escombros y limpieza del espacio, que permitirán despejar la calle y restablecer el normal funcionamiento del tráfico.