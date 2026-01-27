Las organizaciones agrarias de la provincia de Segovia han anunciado una nueva tractorada que tendrá lugar el próximo 2 de febrero, en protesta por las políticas agrarias de la Unión Europea y, de manera especial, por el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur. La movilización se enmarca en un calendario más amplio de protestas a nivel autonómico y estatal impulsadas por el sector primario.

La convocatoria cuenta con el respaldo de UCCL, ASAJA y UPA, que trabajan de forma conjunta en la organización de la protesta, a la espera de la autorización de la Subdelegación del Gobierno y de concretar los detalles logísticos del recorrido. La previsión es que los tractores confluyan en la capital segoviana en torno a las 11.00 horas, con el objetivo de visibilizar el malestar del sector ante una situación que consideran insostenible.

Las organizaciones agrarias alertan del impacto que puede tener el acuerdo UE-Mercosur sobre la rentabilidad de las explotaciones, al permitir la entrada de productos procedentes de países que, según denuncian, no están sujetos a las mismas exigencias medioambientales, fitosanitarias y laborales que las que se imponen a los productores europeos. A este factor se suman el posible recorte de la Política Agraria Común (PAC), el incremento de los costes de producción, la competencia desleal y los problemas derivados de la sanidad animal.

Desde el sector también se señala que la situación del campo se ha visto agravada en los últimos años por fenómenos climáticos extremos, el aumento de la burocracia, la falta de relevo generacional y la escasez de mano de obra, factores que están acelerando el abandono de explotaciones, especialmente las de carácter familiar.

La tractorada del día 2 se plantea como un paso previo a la gran movilización nacional prevista para el 11 de febrero en Madrid, en la que agricultores y ganaderos de distintos puntos del país volverán a concentrarse para reclamar cambios en las políticas agrarias comunitarias y una mayor protección del sector primario.

Las organizaciones convocantes subrayan que las protestas no afectan únicamente a agricultores y ganaderos, sino que tienen repercusiones directas en el conjunto de la economía rural y en la seguridad alimentaria, por lo que hacen un llamamiento a la sociedad segoviana para que comprenda y respalde sus reivindicaciones.