El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado varias preguntas dirigidas al equipo de gobierno para esclarecer una deuda municipal de 12.990,88 euros con el Parking Catedral-Oblatas, derivada de retrasos en el pago de la comunidad correspondientes a cinco plazas de aparcamiento de titularidad municipal.

Desde Ciudadanos consideran especialmente preocupante que sea el propio Ayuntamiento el que incurra en impagos mientras exige a vecinos y empresas cumplir estrictamente con sus obligaciones. “No estamos hablando de una discrepancia menor, sino de una deuda cercana a los 13.000 euros por gastos de comunidad que el Ayuntamiento debería tener perfectamente previstos y regularizados”, ha señalado la portavoz municipal, Noemí Otero.

La formación naranja ha preguntado formalmente cuáles son los motivos de este impago y en qué situación administrativa se encuentra su regularización, así como si existen otros inmuebles municipales en circunstancias similares, es decir, con cuotas de comunidad pendientes de pago.

“Si el Ayuntamiento no es capaz de gestionar correctamente algo tan básico como los gastos de sus propios inmuebles, el problema no es puntual: es estructural”, ha advertido Otero, quien ha subrayado que este caso vuelve a poner en cuestión la falta de control y seguimiento del patrimonio municipal.

Desde Ciudadanos recuerdan que la ausencia de un inventario actualizado y una gestión diligente del patrimonio ya ha tenido consecuencias económicas graves para Segovia en el pasado. “Los segovianos no pueden asumir más costes derivados de la dejadez, la desorganización o la falta de planificación del equipo de gobierno”, ha afirmado la portavoz.

Por último, Otero ha exigido transparencia y responsabilidad: “Queremos saber si este impago es un hecho aislado o si hay más comunidades en la misma situación. Porque cada euro que se paga con recargo o con retraso lo acaban pagando los vecinos de Segovia”.