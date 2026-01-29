4 Comments

La bandera de España instalada en la pista de atletismo de Segovia fue retirada estos días como medida preventiva ante el episodio de fuertes vientos que afecta a la ciudad y la provincia, coincidiendo con la activación del aviso naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La retirada no responde a una decisión puntual, sino a un protocolo municipal ya establecido que se aplica cada vez que se emiten avisos meteorológicos por viento de nivel amarillo, naranja o superior. Este mismo protocolo contempla también el cierre de parques y jardines y la adopción de otras medidas de seguridad en espacios públicos.

Según explicó el Ayuntamiento, la actuación se realiza de forma rápida —apenas unos minutos— y tiene como objetivo evitar riesgos derivados de rachas intensas de viento, tanto por la posible caída de elementos como por la seguridad de las personas que transitan por la zona.

El aviso naranja por viento desaparece por el momento y volverá a estar activo a nivel naranja de cara al viernes, dentro del temporal que está afectando a buena parte del país y que, en algunos territorios, ha llegado a alcanzar el nivel rojo. Desde el Consistorio insisten en que estas medidas son puramente preventivas y buscan minimizar cualquier posible incidente.