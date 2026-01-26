Agentes adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Segovia, conjuntamente con agentes de la Policía Local de Segovia, han procedido a la detención de dos personas por la comisión de un presunto delito de Tráfico de Drogas.

La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de esta localidad tuvo conocimiento de la existencia de una nave en el Polígono de Hontoria donde se estarían teniendo lugar fiestas ilegales, comunicando tales hechos a la Policía Local de Segovia.

El pasado día 25 de enero del presente año, sobre las 09:30 horas de la mañana agentes de Policía Local detectaron un ruido muy fuerte en esa nave, sospechando que pudiera haber una fiesta ilegal, por lo que solicitaron colaboración de personal de la Comisaría de Policía Nacional para realizar una inspección conjunta.

Al entrar, pudieron observar cómo la parte superior de la nave contaba con una barra de bar, una cabina de sonido, luces de discoteca, altavoces de grandes dimensiones, con música a todo volumen, encontrándose en su interior cinco personas.

En el transcurso de la inspección encontraron 93 gramos de hachís, cinco gramos de cocaína y 23,67 gramos de ketamina, con un valor estimado de 2125,5 €, además de útiles para el corte y pesado de droga, procediendo por tal motivo a la detención de dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de estupefacientes.

Los detenidos han sido puestos a disposición de Plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia.