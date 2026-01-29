Detenidas dos mujeres por estafar más de 4000€ con tarjetas clonadas

Funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Segovia iniciaron una investigación el pasado día 9 de enero de 2026, motivada por la denuncia de una persona de esta ciudad a la que la efectuaron unos cargos fraudulentos online, realizados con sus tarjetas de crédito.

Durante la investigación llevada a cabo, se tuvo constancia de que los autores de los hechos utilizaban tarjetas bancarias obtenidas mediante estafas cometidas a nivel nacional, motivo por el cual se inició una investigación conjunta con otros Grupos de Investigación de la Policía Nacional.

En el marco de las investigaciones, iniciadas por el Grupo 1º de Policía Judicial de la Comisaría de Segovia, el pasado 13 de enero se procedió a la detención de dos mujeres de origen chino en la localidad de Alcalá de Henares (Madrid), cuando se encontraban realizando compras en un centro comercial utilizando tarjetas bancarias de procedencia ilícita.

La suma total del dinero sustraído a la víctima de Segovia y a otras radicadas en otra provincia asciende, hasta la fecha, a un total de 4.270 euros, no descartándose que esta cantidad pueda incrementarse en los próximos días al poder existir nuevas denuncias relacionadas con estos hechos.

Las dos detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Desde la Policía Nacional se recuerdan una serie de recomendaciones generales de seguridad dirigidas a la ciudadanía:

Guarde con cuidado sus datos bancarios y el número secreto (PIN) de sus tarjetas. Memorícelo y procure que no coincida con datos fáciles de obtener, como su fecha de nacimiento, números correlativos (1234, 0000, etc.) u otra información personal. No anote nunca el PIN en la tarjeta ni lo guarde junto a ella.

Verifique periódicamente las compras realizadas con su tarjeta y revise los cargos que aparecen en el extracto bancario para comprobar que todos los movimientos son correctos. Si detecta algún cargo que no haya realizado, comuníquelo de inmediato a su entidad bancaria.

Su entidad bancaria puede entregarle la tarjeta de débito o crédito en la propia sucursal o enviársela por correo a su domicilio. En ambos casos, deberá activarla antes de su primer uso; hasta que no lo haga, la tarjeta permanecerá inactiva e inservible.

El número secreto (PIN) de la tarjeta se le facilitará en un sobre cerrado en la sucursal bancaria o estará disponible en la Oficina Virtual de la entidad. Si olvida o bloquea el PIN, deberá identificarse para que le asignen uno nuevo. Actualmente, la mayoría de las entidades permiten regenerar o recuperar el PIN a través de canales digitales seguros (como la app o la oficina virtual), mediante un sistema de autenticación reforzada.

