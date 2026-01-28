El responsable del sector ferroviario de Comisiones Obreras en Segovia, Félix García, ha lanzado un mensaje de tranquilidad tras la limitación temporal a 60 km/h aplicada en el tramo Segovia–Garcillán, motivada por una deformación detectada en la vía. En una entrevista en Vive Segovia, el representante sindical ha insistido en que esta medida demuestra que “la seguridad es lo primero” y que los protocolos funcionan correctamente.

García ha comenzado trasladando el pésame del colectivo ferroviario por el reciente accidente de Adamuz (Córdoba), y ha explicado que la reducción de velocidad en el tramo segoviano es una herramienta preventiva: “La limitación de velocidad, al final, lo que demuestra es que los sistemas de seguridad y avisos se tienen en cuenta, y por eso se toman estas medidas, para evitar sucesos mucho más graves”. El sindicalista ha asegurado que se están atendiendo todas las incidencias notificadas por los maquinistas y que no existe falta de control: “ Todos los avisos de incidencias desde luego se atienden”. A juicio de García, los episodios de los últimos días no obedecen a un aumento repentino de problemas, sino a una coincidencia temporal: “No es que esta semana haya salido más cosas, es que se ha concentrado todo”.

Respecto al ambiente en el sector tras los últimos sucesos, ha descrito una mezcla de duelo y prudencia: “Estamos un poquito conmocionados, tristes y probablemente más susceptibles ante cualquier circunstancia”, aunque ha matizado que no existe miedo entre los trabajadores: “No miedo, sino respeto… Esto siempre ha estado bien y ahora, ¿qué ha pasado?”.

García también se ha pronunciado sobre los paros convocados por el sindicato SEMAF para febrero y ha marcado distancias. “En cuanto a convocar una huelga por la seguridad en el ferrocarril, no nos parece bien”, ha dicho. Considera más pertinente reclamar incremento de inversión: “Siempre que haya más dinero, mejor”.

Preguntado por los retrasos derivados de la limitación de velocidad, ha restado dramatismo: “Unos retrasos que pueden ser cinco o diez minutos compensan”, ha afirmado, recordando que la seguridad prevalece mientras se determina el alcance exacto de la deformación de la vía. También ha explicado que las labores de reparación se están viendo afectadas por las condiciones climáticas: “Hemos pillado la peor época climatológica posible. Se nos ha juntado todo”.

García ha cerrado la entrevista reiterando que el ferrocarril sigue siendo un medio seguro: “Los usuarios pueden estar seguros de que el ferrocarril es seguro”, ha dicho. “La seguridad es una máxima y una bandera que nos inculcan nada más empezar a trabajar en este sector”.