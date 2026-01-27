Alerta en Castilla y León por temporal de lluvias, viento y nieve

Desde hoy se prevé la entrada sucesiva de un carrusel de borrascas iniciado con la borrasca ‘Joseph’ que afectarán a la totalidad de la Comunidad a lo largo de la semana.

Se prevén precipitaciones intensas con acumulaciones significativas de hasta 80 mm en 12 horas principalmente en las comarcas de Sanabria (Zamora) y en el sur de las provincias de Ávila y Salamanca. La persistencia de las lluvias se mantendrá durante toda la semana, siendo la madrugada del martes al miércoles el punto de mayores acumulados.

Los vientos presentes desde hoy, con intensidades que podrían alcanzar y superar los 90 km/h en el oeste, afectarán mañana martes al total de la Comunidad.

Se espera para el miércoles un descenso en la cota de nieve por lo que no se descarta que vuelvan a producirse precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas.

Consejos de autoprotección

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las lluvias, vientos y nevadas. Se recomienda especialmente:

Revise periódicamente su tejado y bajadas de agua, y elimine toda acumulación de escombros, hojas o tierra, entre otros, que puedan obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a su vivienda.

Cerciórese de que su vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada.

Aléjese de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes.

Revise los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, carteles, macetas, cornisas, persianas y toldos, entre otros.

Permanezca lejos de las ventanas con cristales, que pueden estallar por la presión del viento exterior.

Si le sorprende el viento conduciendo extreme las precauciones asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad. Lo mejor es no quedarse dentro de su coche, busque refugio en lugar seguro. Si es preciso métase debajo de él, no se quede dentro.

Si va a salir al exterior, lleve varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Evite las prendas ajustadas. Permita que el aire circule y actúe como aislante. Protéjase rostro, cabeza y manos.

No realice ejercicios físicos excesivos ya que el frío no es bueno para el corazón.

Tome precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire. Tenga a mano un extintor ante la posibilidad de incendio.

Si no le queda más remedio que viajar, no lo haga solo. Lleve en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías. Asegúrese de llevar el depósito de combustible lleno.

Infórmese a través de fuentes oficiales de Tráfico, Meteorología o de Protección Civil de las inclemencias y estado de las carreteras.

Antes de salir revise frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponga líquido anticongelante.

Ponga las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura.

Conduzca despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección. Si entra en una zona de hielo no pise el freno. Deje que el vehículo cruce por su propia inercia.

