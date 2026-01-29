El abogado y exdirigente político Albert Rivera participará como ponente en la edición de SegoviUp 2026, el evento de innovación y emprendimiento que se celebrará el 21 de mayo en el campus de IE University en Segovia. Su intervención será una de las principales de una cita que aspira a reunir a más de 700 asistentes y que está organizada por GBO, en colaboración con la Diputación de Segovia e IE University.

Rivera, que fue presidente de Ciudadanos desde su fundación hasta 2019 y diputado en el Parlamento de Cataluña y en las Cortes Generales, desarrolla en la actualidad su carrera profesional en el ámbito de la abogacía, tras abandonar la primera línea política. En SegoviUp 2026 abordará cuestiones relacionadas con la geopolítica, dentro de un programa que combinará mesas redondas, entrevistas y talleres prácticos orientados al impulso empresarial y al networking profesional-

El evento se celebrará en el convento de Santa Cruz la Real, sede del campus segoviano de IE University, un espacio histórico que acoge uno de los entornos universitarios más innovadores de Europa. La organización destaca que SegoviUp se ha consolidado como uno de los encuentros de referencia en Castilla y León en materia de emprendimiento, innovación y crecimiento empresarial.

En ediciones anteriores han participado perfiles destacados del ámbito empresarial y tecnológico, como Darío Méndez, cofundador de El Tenedor; Daniel Pérez, CEO y fundador de Zunder; o María Borrell, fundadora de We Gender Lab, entre otros.

Las entradas para SegoviUp 2026 ya están a la venta a través de la web oficial del evento y se distribuyen en cuatro modalidades —Bronze, Silver, Gold y Platinum—, con distintos niveles de acceso a actividades, zonas exclusivas y encuentros con ponentes. La organización prevé anunciar en las próximas semanas el resto de participantes que completarán el programa de esta nueva edición.