La Plataforma Ecologista y la Asociación Salvemos el Pico del Lobo han presentado alegaciones contra la tramitación de la autorización de uso excepcional solicitada para legalizar un domo destinado a conciertos y espectáculos en la estación de esquí de La Pinilla, en el término municipal de Cerezo de Arriba.

Las asociaciones cuestionan el expediente promovido por la mercantil Nova Pinilla S.L. y consideran que el procedimiento presenta deficiencias desde su inicio. Entre los principales argumentos expuestos, señalan la falta de acreditación clara del promotor de la actuación. Según recogen las alegaciones, en la documentación del expediente aparecen hasta cuatro empresas distintas atribuyéndose la propiedad o gestión de los terrenos y de las instalaciones, sin que ninguna haya aportado un título jurídico válido que justifique su intervención sobre unos suelos que figuran como de titularidad pública.

Las entidades firmantes advierten de que esta situación ha generado confusión administrativa, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento no habría podido determinar con claridad quién ostenta la condición de promotor real de las actuaciones.

Otro de los puntos centrales de las alegaciones es la crítica a los informes técnicos incorporados al expediente. En concreto, cuestionan el acta de inspección de la Diputación de Segovia, que considera autorizable la instalación del domo conforme a las Normas Urbanísticas Municipales. Las asociaciones sostienen que el uso de espectáculos y conciertos no está permitido en suelo rústico con protección deportiva y que el informe omite actuaciones relevantes ya ejecutadas, como el desmonte de una ladera para crear una explanada de más de 2.700 metros cuadrados, con taludes que alcanzarían hasta los 16 metros de altura.

También se pone en cuestión el informe del arquitecto de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, al entender que fundamenta la posible legalización del domo en artículos del Reglamento Urbanístico de Castilla y León y de las Normas Urbanísticas municipales que, según las alegaciones, no serían aplicables a este caso concreto.

Las organizaciones ecologistas expresan además su preocupación por lo que consideran un intento de “dar apariencia de legalidad a actuaciones ya ejecutadas”, así como por la celebración de eventos multitudinarios sin que, a su juicio, existan garantías suficientes de seguridad. En este sentido, recuerdan que la estación no dispone de infraestructuras adecuadas, como aparcamientos con capacidad suficiente, para acoger a cientos o miles de asistentes en festivales de gran formato.

La Plataforma Ecologista y Salvemos el Pico del Lobo concluyen que no se puede autorizar ni la estructura del domo ni los movimientos de tierra realizados y alertan del riesgo de que distintas administraciones estén tratando de regularizar una actuación que, según defienden, no se ajusta a la normativa urbanística vigente.