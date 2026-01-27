El embalse de El Pontón Alto se encuentra este martes 27 de enero en el 82,8% de su capacidad, con 6,05 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre un máximo de 7,3 hm³, según los datos actualizados del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Duero. La cifra sitúa al principal embalse de abastecimiento de Segovia en el entorno del 80%, objetivo marcado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tras el inicio del desembalse preventivo autorizado la pasada semana.
La situación hidrológica coincide con un episodio de deshielo progresivo en el Sistema Central, favorecido por el ascenso de temperaturas y las precipitaciones registradas en los últimos días. Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo un aviso amarillo por deshielos en la sierra segoviana, mientras que la previsión para el miércoles 28 apunta a un nuevo escenario invernal en cotas altas, con aviso amarillo por nieve y acumulaciones que podrían alcanzar los 10 centímetros por encima de los 1.000 metros.
Desembalse preventivo
El nivel actual del embalse llega después de que la CHD iniciara un desembalse preventivo a petición del Ayuntamiento de Segovia, con el objetivo de anticiparse a posibles crecidas del río Eresma en un contexto de lluvias persistentes y deshielo. En ese momento, la presidenta de la Confederación, María Jesús Lafuente, explicó que la intención era situar el embalse en torno al 80% y trabajar con ese margen de seguridad durante los meses de mayor inestabilidad meteorológica.
Desde el Consistorio se había trasladado su preocupación por el impacto que un aumento rápido del caudal podría tener en zonas sensibles de la ciudad, como el entorno de la Casa de la Moneda, especialmente en episodios combinados de lluvia y fusión de nieve procedente de la sierra.
Actualmente, el Pontón Alto presenta un caudal vertido de 3,2 metros cúbicos por segundo, dentro de los valores controlados por el organismo de cuenca. La CHD ha recordado en varias ocasiones que el comportamiento del Eresma a su paso por la ciudad no depende únicamente del embalse, ya que aguas abajo confluyen arroyos y aportes no regulados, especialmente relevantes en episodios de lluvias generalizadas.
Castilla y León
El episodio se enmarca además en una situación de inestabilidad generalizada en Castilla y León. La Junta mantiene activada una alerta autonómica por la previsión de lluvias, viento y nevadas en el conjunto de la Comunidad, con acumulaciones de precipitación significativas en algunos puntos y rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas expuestas.
Con este escenario, tanto la CHD como las administraciones locales mantienen un seguimiento continuo de la evolución meteorológica e hidrológica, con el abastecimiento urbano garantizado y la atención puesta en la posible combinación de lluvias, nieve y deshielo en los próximos días.
27 enero, 2026
Parece que entran en razón los de la CHD (excepto con la presa del Molino Mesa que en paz descanse la pobre).
Por otro lado en el titular se dice que el embalse está en torno al 80% y en el pie de foto que tiene menos de la mitad de su capacidad. O es una cosa o es la otra.
Un saludo.
27 enero, 2026
La falta de coincidencia entre titulares, textos y fotos es sintomática de la falta de rigor en la toda la prensa segoviana, donde lo que más apremia es hacer el copiar, el pegar, y cuanto antes irse a tomar el café.
27 enero, 2026
Sólo por el sol está claro que es una foto de archivo. Qué pesadito es el inglés, Siempre faltando
27 enero, 2026
Americano creo… ¿No?
27 enero, 2026
Español…y segoviano desde hace 38 años. Hoy, en un periódico de tirada nacional, se dice que “el Museo Casa Antonio Machado es el más visitado de la ciudad”. Jajaja…Lo dicho… copiar, pegar e ir a tomar el café!:)
27 enero, 2026
Los que venís de fuera no tenéis el título de Segovianos hasta que llevéis aquí 50 años. Te quedan 12 Glenn.
27 enero, 2026
Y se le han de añadir otros diez años más a aquel que sustraiga algún elemento de nuestro patrimonio, en especial del acueducto. Te quedan 22 años para poder decir que eres segoviano Yankee.
27 enero, 2026
Por cierto Glenn, la inteligencia artificial Gémini señala que tu nick en este periódico digital es “Un observado” y no “Mazo”
¿Puedes añadir algo de luz a esta cuestión?
27 enero, 2026
Solo soy Mazo… te lo aseguro. Antes escribía con mi nombre y apellido pero ‘el socio’ de besitos me bloqueó. Y mientras estás preguntando cosas a Gémini, pregúntale todo lo que hay detrás de la “subasta de la piedra”, porque son verdades que no se puede contar en los medios segovianos por la censura…
27 enero, 2026
Correcto Mazo. Tienes ganado mi respeto. A pulso. Que saludable sería tener en esta tierra más Mazos y menos mazarias, con sus correspondientes maceros/palmeros.
27 enero, 2026
Tranquilo Glenn, ya me ha informado Gémini de su currículum y le trata bastante bien, supongo que merecidamente sobre todo en lo tocante a la Casa de la Moneda.
No se preocupe que no tengo nada en contra de usted aunque le haya llamado Yankee. Un saludo.
27 enero, 2026
Yo soy otro. Y segoviano de nacimiento.