12 Comments

El embalse de El Pontón Alto se encuentra este martes 27 de enero en el 82,8% de su capacidad, con 6,05 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre un máximo de 7,3 hm³, según los datos actualizados del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Duero. La cifra sitúa al principal embalse de abastecimiento de Segovia en el entorno del 80%, objetivo marcado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tras el inicio del desembalse preventivo autorizado la pasada semana.

La situación hidrológica coincide con un episodio de deshielo progresivo en el Sistema Central, favorecido por el ascenso de temperaturas y las precipitaciones registradas en los últimos días. Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo un aviso amarillo por deshielos en la sierra segoviana, mientras que la previsión para el miércoles 28 apunta a un nuevo escenario invernal en cotas altas, con aviso amarillo por nieve y acumulaciones que podrían alcanzar los 10 centímetros por encima de los 1.000 metros.

Desembalse preventivo

El nivel actual del embalse llega después de que la CHD iniciara un desembalse preventivo a petición del Ayuntamiento de Segovia, con el objetivo de anticiparse a posibles crecidas del río Eresma en un contexto de lluvias persistentes y deshielo. En ese momento, la presidenta de la Confederación, María Jesús Lafuente, explicó que la intención era situar el embalse en torno al 80% y trabajar con ese margen de seguridad durante los meses de mayor inestabilidad meteorológica.

Desde el Consistorio se había trasladado su preocupación por el impacto que un aumento rápido del caudal podría tener en zonas sensibles de la ciudad, como el entorno de la Casa de la Moneda, especialmente en episodios combinados de lluvia y fusión de nieve procedente de la sierra.

Actualmente, el Pontón Alto presenta un caudal vertido de 3,2 metros cúbicos por segundo, dentro de los valores controlados por el organismo de cuenca. La CHD ha recordado en varias ocasiones que el comportamiento del Eresma a su paso por la ciudad no depende únicamente del embalse, ya que aguas abajo confluyen arroyos y aportes no regulados, especialmente relevantes en episodios de lluvias generalizadas.

Castilla y León

El episodio se enmarca además en una situación de inestabilidad generalizada en Castilla y León. La Junta mantiene activada una alerta autonómica por la previsión de lluvias, viento y nevadas en el conjunto de la Comunidad, con acumulaciones de precipitación significativas en algunos puntos y rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas expuestas.

Con este escenario, tanto la CHD como las administraciones locales mantienen un seguimiento continuo de la evolución meteorológica e hidrológica, con el abastecimiento urbano garantizado y la atención puesta en la posible combinación de lluvias, nieve y deshielo en los próximos días.