Más de cuatrocientas personas aplaudiendo hicieron sentirse cómodo al expresidente del Gobierno, Felipe González, que, sin pelos en la lengua, a sus 83 años y durante más de hora y media, no escatimó en su repaso geopolítico calificativos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni los jefes de Estado europeos que “carecen de liderazgo, cuando lo que el mundo necesita para librarse de un loco y absolutamente necio como es Trump es demostrar que no se está dispuesto al servilismo”, señaló.

El reciente Foro Económico Mundial de Davos fue definido por el expresidente del Gobierno como “postureo y especialmente superficial”, “ridículo”, y salvó únicamente del “espectáculo” al primer ministro de Canadá, Mark Carney: “El más brillante y el único que parece decirle con valentía a Trump que no está dispuesto a la servidumbre que impone un tipo que está rematadamente loco, un necio peligroso, que no sabe que no sabe”, definió Felipe González.

El director general adjunto de Cajaviva, José María Chaparro, había dado la bienvenida a los dos conversadores, político y economista: “Se trata de contribuir a generar pensamiento y a reflexionar sobre las oportunidades de futuro para enriquecer la mirada sobre lo global”, señaló. Además de agradecer a la empresa Drylock su colaboración con el evento, Chaparro recordó la importancia de contar con las capacidades analíticas de ambos: “Una oportunidad única para entender hacia dónde se dirige la nueva era”.

El expresidente Felipe González, que se declara “un europeo europeísta”, repasó junto a José Carlos Díez algunos de los hitos de las negociaciones de la entrada de España en la Unión Europea, a principios de los ochenta, hasta su ingreso en 1986. “Entramos en una Europa en crisis, es verdad que, con 10 países, luego 12 miembros y más tarde 27, pero el número no puede hacerla ingobernable”, subrayó.

Considera González que “Alemania volverá a ser el país más poderoso de Europa” y mostró su confianza en que, entre todos y con el liderazgo del canciller alemán, logremos que Europa deje de ser una máquina de burocratización y se dedique a crear y no solo a regular”, dijo. “En Europa no somos creadores, somos reglamentadores. Tenemos que desburocratizar”.

Crítico con Úrsula von der Leyen, echó mano de la literatura más española y señaló: “A Úrsula le diría yo lo que dijo Don Quijote sobre la gobernanza de la ínsula Barataria: pragmáticas pocas y que se cumplan”.

Felipe González advirtió de que, dada “la perturbación mental con la que se mueve en el tablero mundial un tipo como Trump”, es mejor no demostrar servilismo y trabajar en común para tratar de recomponer el desorden mundial creado”, y se mostró de acuerdo con el incremento en materia de defensa.

“En su primer año de segundo mandato, Donald Trump ha acabado con el orden mundial sin posibilidad de sustituirlo”, dijo. Sin embargo, Felipe González quiso mostrarse optimista “pese a este mundo profundamente desordenado”: “No va a triunfar, porque la gente no tiene vocación de siervo. Europa debe ponerle en su sitio”, señaló. “Europa debe sacar su potencialidad y dejar de ser un museo lleno de posibilidades, porque después de este Davos, ridículo, un foro de espectáculo, ningún autócrata con vocación de imperialista respetará a nadie que no se haga respetar”, subrayó el que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1993.

González se mostró también muy crítico con “el desgobierno interior” y definió como “despropósito” la falta de presupuesto durante la legislatura y las constantes “dependencias” y “subordinaciones” a “los caprichos de Puigdemont y de Sumar”.

“Una cosa es gobernar —que significa tomar decisiones— y otra resistir”, dijo en referencia a la situación de Pedro Sánchez, dependiente de sus socios de gobierno. “Me preocupa más que nada la convivencia y el Procés se acabó en Cataluña y se ha instalado en toda España”, lamentó. Además, criticó “el abuso del decreto-ley”. “En dos años este Gobierno ha hecho más decretos leyes que yo en catorce años”, defendiendo que “sin presupuesto es difícil saber de dónde sale el dinero y dónde va”.

Terminó Felipe González su intervención al público ensalzando las características y potencialidades de Segovia y llegando a afirmar: “Segovia en diez años puede tener uno de los PIB per cápita mejores de España”, afirmación coincidente con la tesis de José Carlos Díez: “Segovia está en un momento de esplendor muy atractivo para invertir”.