Izquierda Unida de Segovia ha expresado su apoyo a las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y frente a los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC). Las protestas, impulsadas de forma unánime por el sector agrario, se desarrollarán en distintos puntos del país a partir de este miércoles, con una convocatoria prevista en Segovia el próximo 2 de febrero.

La formación considera que el acuerdo de libre comercio con Mercosur tendría “graves consecuencias” para el campo español y supondría “una amenaza directa para el sector primario y para el conjunto del medio rural”. A su juicio, el tratado refuerza un modelo económico que prioriza los intereses del gran capital agroindustrial frente a la agricultura y ganadería de carácter social, familiar y de pequeña escala.

El coordinador provincial de IU y candidato autonómico en Segovia, Carlos Serrano, advierte de que el acuerdo “sería devastador para los agricultores españoles, que ya se encuentran en una situación de crisis”. En este sentido, señala que “el acuerdo socava estructuralmente a varios sectores al permitir importaciones de carne de vacuno, aves de corral, azúcar, maíz y etanol producidos con costes mucho más bajos y con normas más débiles”.

IU valora de forma positiva la decisión del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del acuerdo UE-Mercosur, una iniciativa impulsada por el grupo The Left, en el que se integra Izquierda Unida. No obstante, recuerda que esta resolución “suspende la ratificación del acuerdo, pero no lo frena de forma permanente”.

Además del rechazo al tratado comercial, la formación pone el foco en los recortes previstos en la PAC. Según Serrano, “se ha producido un recorte del 22% en los presupuestos de la PAC para el periodo de 2028 a 2034, que supondrá 10.000 millones de euros menos en España”, una reducción que, a su juicio, afectará directamente a miles de pequeñas explotaciones.

IU contextualiza estas protestas en un escenario marcado por el aumento de los costes de producción desde la guerra en Ucrania, el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y el desequilibrio de poder entre productores, industria y distribución, factores que están poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones agrarias.

Por todo ello, Izquierda Unida respalda las movilizaciones convocadas y anima a la participación. “Es necesario aunar todas las fuerzas posibles para que estas sean jornadas de movilización histórica”, concluye Carlos Serrano.