4 Comments

Las obras del futuro Centro de Interpretación del Acueducto ya han comenzado en el entorno del monumento, tras la adjudicación del contrato el pasado mes de noviembre y la firma del acta de replanteo en diciembre. El proyecto, con un presupuesto global que supera los cinco millones de euros, se perfila como una de las principales actuaciones turísticas y patrimoniales de la ciudad en los próximos años.

Según explicó el portavoz popular José Luis Horcajo, el inicio efectivo de los trabajos se ha planificado desde la plaza situada en la parte trasera del edificio, donde actualmente se encuentra el desembarco del aparcamiento de motos, con el objetivo de “poder despejar toda esa zona y empezar a vaciar y a pilotar toda la zona del edificio”. Se trata de una intervención condicionada por la necesidad de compatibilizar la obra con los accesos a los garajes y al propio inmueble existente.

El futuro centro se estructura en tres plantas de unos 1.000 metros cuadrados cada una. Horcajo subrayó que se trata de “un sitio que va a quedar con una vista bastante bonita y bastante interesante de la cultura”, y recalcó que no será únicamente un espacio expositivo, sino “un centro de interpretación” concebido para profundizar en el conocimiento del Acueducto y su entorno.

El portavoz recordó que el monumento es de acceso libre y que eso implica para el Ayuntamiento “muchos gastos y mucha responsabilidad con el acueducto”. En este contexto, el nuevo equipamiento se plantea también como “una forma también de aprovechar lo que es el acueducto” y explorar vías para “intentar monetizar el acueducto” sin renunciar a su condición de símbolo público de la ciudad. Horcajo admitió que los plazos de ejecución y justificación económica son “muy ajustados, muy complicados”, por lo que el Ayuntamiento “pedirá una ampliación”.

El objetivo municipal, señaló, es “ejecutar el máximo posible al periodo de justificación” y continuar después con fondos propios: “Es una obra a la que no podemos renunciar. Es un proyecto bonito en el que tampoco puede renunciar la ciudad ”. En el presupuesto de este año, el centro “se lleva 670.000 euros”, dentro de un compromiso plurianual que se prolongará más allá de junio y que “tendremos que cubrir con el presupuesto municipal”.

Sobre el futuro sistema de acceso y tarifas, Horcajo pidió prudencia y recordó que aún queda un largo recorrido hasta la apertura: “Yo creo que nos estamos adelantando a casi dos años vista, incluso tres. Depende de cómo se desarrolle, porque luego hay que dar el contenido. No solo es construcción del edificio, hay que dar el contenido al edificio”.

En todo caso, sugirió que los residentes en la ciudad podrían contar con condiciones ventajosas, siguiendo el modelo de otros espacios patrimoniales: “Yo creo que los segovianos en un centro segoviano, igual que cuando los miércoles no tienes por qué pagar en la Casa de la Moneda o en el Alcázar, que luego recordar que se paga un euro si enseñas el carné de segoviano, yo creo que es una cosa razonable”.

Las obras obligan también a reordenar algunos usos del entorno, entre ellos la parada de taxis. Horcajo explicó que “vamos a reubicarles en la puerta del hotel Eurostars. Ahí creo que van a caber 4 o 5 taxis. Y es una cuestión de buscar soluciones, de momento a lo mejor temporales, pero que puede que sean definitivas”.