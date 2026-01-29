5 Comments

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Segovia ha valorado de forma positiva la decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de mantener de manera definitiva la concesión de agua de la Cacera de Regantes de San Lorenzo, una infraestructura histórica clave para el barrio y para el conjunto de la ciudad. La portavoz municipal del PSOE, Clara Martín, dio a conocer esta decisión antes del próximo pleno municipal y subrayó que se trata de “una excelente noticia para la ciudad de Segovia”, especialmente para el barrio de San Lorenzo. “San Lorenzo va a mantener la cacera de regantes ya de manera definitiva”, señaló.

Según explicó, la concesión pone fin a años de incertidumbre sobre un sistema hidráulico medieval que resulta esencial para el mantenimiento de las huertas tradicionales, el arbolado del valle del Eresma y el Paraje Pintoresco, declarado Bien de Interés Cultural. “Sin esa arteria que abastecía de agua a esas huertas y a ese paraje pintoresco, podíamos llegar a perder una esencia fundamental para la ciudad de Segovia”, afirmó Martín.

La portavoz socialista recordó que el riesgo de desaparición de la cacera surgió a raíz de la aplicación de la Ley de Aguas, que llevó a la CHD a considerar irregulares estos abastecimientos históricos. “La CHD advirtió a la comunidad de regantes y al Ayuntamiento de que ese abastecimiento era irregular, que había que regularizarlo”, explicó, lo que incluso derivó en sanciones.

Martín defendió que la concesión definitiva es resultado del trabajo desarrollado durante el anterior mandato municipal, cuando el PSOE gobernaba el Ayuntamiento. “El trabajo que se hizo desde el PSOE en el pasado mandato da sus frutos”, indicó, destacando el esfuerzo jurídico, técnico y patrimonial realizado para justificar la necesidad de mantener esta infraestructura como elemento clave del patrimonio histórico y paisajístico de la ciudad.

En este contexto, agradeció el trabajo realizado por el entonces concejal de Obras e Infraestructuras, Miguel Merino, por el área de Patrimonio Histórico y por la Comunidad de Regantes de San Lorenzo, “que fueron los que desde el principio se unieron al anterior equipo de gobierno para sacar esto adelante de una manera conjunta, bien justificada”.

Inversiones estratégicas

De forma paralela, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción para la creación de una mesa de trabajo conjunta destinada al desarrollo, seguimiento y ejecución de las inversiones estratégicas de la ciudad financiadas con fondos externos al Ayuntamiento. En la exposición de motivos, el PSOE señala que Segovia afronta “un momento especialmente delicado en materia de inversiones públicas”, marcado por la gestión de fondos europeos, fondos EDIL y otras inversiones procedentes del Estado y de la Junta de Castilla y León, en un contexto de gobierno municipal en minoría.

La propuesta plantea la creación de un órgano político-técnico con representación de todos los grupos municipales y del personal técnico implicado, que se reuniría al menos una vez al mes. Su función sería conocer el estado de planificación y ejecución de los proyectos, analizar calendarios y favorecer la coordinación y la transparencia. Desde el PSOE advierten de retrasos y problemas en la ejecución de varias actuaciones estratégicas y consideran necesario reforzar la gobernanza compartida para evitar la pérdida de financiación externa. “No se trata de una crítica estéril, sino de una propuesta en positivo para trabajar conjuntamente con el equipo de Gobierno”, señalan en la moción, con el objetivo de “garantizar que Segovia no pierda ni un solo euro de financiación externa por falta de control, coordinación o planificación”.