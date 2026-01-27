9 Comments

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Segovia ha conmemorado este martes, 27 de enero, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, con un acto de homenaje en el monolito situado en el Jardín de los Huertos, en recuerdo de los segovianos deportados a los campos de concentración nazis. Los concejales socialistas han depositado un ramo de flores en memoria de las víctimas, entre ellas los 28 segovianos deportados, seis de la capital, en un gesto que el PSOE mantiene desde la instalación del monumento en 2019.

La portavoz municipal del PSOE, Clara Martín, ha recordado que “desde el año 2019 que se instauró este monolito en el Jardín de los Huertos en memoria de las víctimas del holocausto nazi, siempre hemos hecho un pequeño acto de reconocimiento a los 28 segovianos que fueron deportados a sus campos de concentración y, sobre todo, a los seis segovianos de la ciudad que fueron desgraciadamente víctimas de esta barbarie”.

El acto se ha celebrado, según los socialistas, ante la ausencia de una convocatoria institucional por parte del Ayuntamiento. En este sentido, Martín ha lamentado que “sentimos que el Ayuntamiento no elabore y no convoque este acto institucional como se ha hecho en pasados años”, señalando que desde el cambio de gobierno municipal “se ha perdido la memoria de los seis segovianos que fueron víctimas del holocausto nazi”.

Desde el PSOE subrayan que la conmemoración del 27 de enero, fecha de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945, es un ejercicio de memoria democrática y de prevención frente a los crímenes contra la humanidad. En palabras de la portavoz socialista, la memoria es “fundamental en un Estado democrático”, especialmente “en un momento tan sensible como el actual con el auge de la ultraderecha que blanquea las actuaciones del fascismo más barbaries”.

Izquierda Unida se suma al homenaje Por su parte, Izquierda Unida ha participado un año más en el homenaje a las víctimas segovianas del nazismo con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Los concejales de la formación han acudido igualmente al monolito del Jardín de los Huertos, donde han depositado un ramo de flores en recuerdo de los deportados. La organización también lamenta que, en esta ocasión, no se haya realizado un reconocimiento institucional por parte del Ayuntamiento, como sí se hacía en mandatos anteriores, y defiende que las instituciones democráticas deben implicarse activamente en el reconocimiento de quienes “padecieron los horrores de los campos de concentración por defender la democracia y la libertad”.