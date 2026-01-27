9 Comments

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Segovia ha conmemorado este martes, 27 de enero, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, con un acto de homenaje en el monolito situado en el Jardín de los Huertos, en recuerdo de los segovianos deportados a los campos de concentración nazis. Los concejales socialistas han depositado un ramo de flores en memoria de las víctimas, entre ellas los 28 segovianos deportados, seis de la capital, en un gesto que el PSOE mantiene desde la instalación del monumento en 2019.
La portavoz municipal del PSOE, Clara Martín, ha recordado que “desde el año 2019 que se instauró este monolito en el Jardín de los Huertos en memoria de las víctimas del holocausto nazi, siempre hemos hecho un pequeño acto de reconocimiento a los 28 segovianos que fueron deportados a sus campos de concentración y, sobre todo, a los seis segovianos de la ciudad que fueron desgraciadamente víctimas de esta barbarie”.
El acto se ha celebrado, según los socialistas, ante la ausencia de una convocatoria institucional por parte del Ayuntamiento. En este sentido, Martín ha lamentado que “sentimos que el Ayuntamiento no elabore y no convoque este acto institucional como se ha hecho en pasados años”, señalando que desde el cambio de gobierno municipal “se ha perdido la memoria de los seis segovianos que fueron víctimas del holocausto nazi”.
Desde el PSOE subrayan que la conmemoración del 27 de enero, fecha de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945, es un ejercicio de memoria democrática y de prevención frente a los crímenes contra la humanidad. En palabras de la portavoz socialista, la memoria es “fundamental en un Estado democrático”, especialmente “en un momento tan sensible como el actual con el auge de la ultraderecha que blanquea las actuaciones del fascismo más barbaries”.
27 enero, 2026
Anclados en el pasado
27 enero, 2026
100 millones de muertos aproximadamente por culpa del Comunismo. Estaría bien hacerles un homenaje también a ellos.
27 enero, 2026
Mientras el gobierno de IU y Psoe se carga por negligencia, de su gestión en el mantenimiento, a 45 inocentes en un tren nos dedicamos a estas cosas.
27 enero, 2026
La verdad es que el señor alcalde ha asistido al acto de conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad en el Senado. Por lo tanto, la socialista Clara Martín miente de nuevo y se le llena la boca diciendo que el Ayuntamiento no se implica en el reconocimiento de quienes “padecieron los horrores de los campos de concentración por defender la democracia y la libertad”. Por lo tanto, antes de opinar falsamente y enviar notas de prensa a los medios para hacerse la más demócrata, Clara Martín debería estar mejor informada.
27 enero, 2026
Si no recordamos la historia estamos condenados a repetirla.Viendo la cantidad de ignorantes y de lacayos del fascismo, siento un gran pesimismo.
27 enero, 2026
Y a los segovianos que han sido asesinados por ETA, cuándo los van a homenajear? También es memoria histórica y mucho más reciente.
28 enero, 2026
Ahora se homenajea a los etarras. Cualquier día ponen una estatua en Segovia a los etarras, compadres del Gobierno.
27 enero, 2026
Los ignorantes lacayos del comunismo recuerdan la Historia que les parece. Ellos han matado a todo el que pudieron también en España y en el resto del mundo. Más de 100 millones de asesinados por comunistas. Eh, Tuerto.
28 enero, 2026
Oh, qué conmovedor: socialistas llorando por judíos nazis masacrados, mientras aplauden a Hamas, soñando con el próximo holocausto israelí.
¡Anti-genocidio puro! Sobre todo viniendo de herederos comunistas, con sus modestos 150 millones de cadáveres, y lo que te rondaré morena. ¡Hipocresía dorada: odiar un exterminio, coquetear con otro! ¿Coherencia? ¡Viva la doble moral, camaradas!