12 Comments

El PSOE de Segovia ha denunciado este lunes lo que considera “uno de los mayores símbolos del abandono educativo del Partido Popular en la provincia”, en referencia al proyecto del Instituto de Educación Secundaria de San Lorenzo, prometido desde hace 25 años y que continúa sin ejecutarse. Los socialistas han realizado una acción política frente a la parcela donde debía construirse el centro para evidenciar, según han señalado, la acumulación de retrasos, paralizaciones y falta de explicaciones por parte de la Junta de Castilla y León.

En el acto han participado el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, el procurador socialista y candidato a las Cortes, Sergio Iglesias, así como otros candidatos y candidatas a las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Desde el propio solar, los socialistas han querido “poner frente al espejo” al Partido Popular y mostrar “el cúmulo de retrasos, errores, engaños y maleza” que, a su juicio, arrastra este proyecto educativo.

Aceves ha afirmado que el IES de San Lorenzo “resume como pocos proyectos la forma de gobernar del PP en Castilla y León”. En su intervención ha recordado que “han pasado 25 años desde que la Junta prometió este instituto” y que, desde entonces, “hemos visto cómo se iniciaban las obras, cómo se paralizaban, cómo se demolía parte de lo construido por no cumplir los requisitos de calidad y seguridad, cómo se anunciaba una y otra vez su reanudación… y cómo, al final, nada se cumple y nadie asume responsabilidades”.

El dirigente socialista ha subrayado que el proyecto contempla dos edificios, uno para el instituto y otro para Formación Profesional, y ha recordado que el PP llegó a prometer su puesta en funcionamiento en 2024, algo que, ha señalado, “hoy suena casi a broma de mal gusto para los vecinos y la comunidad educativa del barrio”.

Por su parte, Sergio Iglesias ha situado el caso del IES de San Lorenzo dentro de un problema estructural más amplio. “Esta situación no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo educativo agotado”, ha afirmado, un modelo que, a su juicio, está marcado por “la falta de planificación, inversión y respeto a la comunidad educativa segoviana”.

Iglesias ha asumido un compromiso concreto en caso de que el PSOE gobierne la Junta de Castilla y León. “Si gobernamos, las obras del instituto empezarán este mismo año. Pondremos fecha de inicio y fecha de finalización”, ha asegurado, indicando que el plazo de ejecución sería de “unos 20 meses”, lo que permitiría que el centro estuviera terminado “a finales del próximo año”.

El procurador socialista ha repasado la cronología del proyecto y ha recordado que “de este instituto se empieza a hablar en el año 2000, las parcelas se reservan en 2009, las obras arrancan diez años después y se paralizan poco después”. En este sentido, ha ironizado con que “el único cambio desde 2022 es que ya no llevamos mascarillas y que la maleza se ha ido adueñando de la parcela”, un balance que ha calificado como “el resultado real de la gestión del PP”.

Durante su intervención, Iglesias ha ampliado la crítica al conjunto del sistema educativo autonómico. “No hablamos solo de este instituto”, ha señalado, sino también de “falta de profesorado, centros que inician el curso sin recursos suficientes, problemas reiterados en la Formación Profesional, abandono del medio rural y una Junta instalada en la autocomplacencia”.

En este contexto, el PSOE ha expuesto sus principales propuestas educativas, centradas en la equidad, la calidad y la igualdad de oportunidades. Entre ellas, la creación de una Red Autonómica de Escuelas Infantiles públicas y gratuitas de 0 a 3 años, el refuerzo de la atención a la diversidad en Primaria, la defensa de la escuela rural y medidas para reducir el abandono educativo temprano en Secundaria.

“El PSOE defiende una educación pública planificada, transparente y de calidad”, han concluido los socialistas, insistiendo en que “este solar no debería ser un símbolo del abandono, sino un instituto lleno de vida”, y asegurando que seguirán denunciando esta situación “aquí y donde haga falta” hasta que el proyecto sea una realidad.