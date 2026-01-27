Este lunes se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de concienciar a la ciudadanía en el respeto, cuidado y conservación del medio ambiente. El Ayuntamiento de Segovia se suma a esta conmemoración poniendo en valor su firme compromiso con la educación ambiental a través del programa municipal “Segovia Educa en Verde”, del que este año se cumple la décima edición manteniendo una programación variada, de calidad y dirigida a todos los públicos y edades.

El Día Mundial de la Educación Ambiental tiene su origen en 1975, con la celebración en Belgrado del Seminario Internacional de Educación Ambiental, del que surgió la Carta de Belgrado, marco de referencia de los programas de Naciones Unidas. Este documento establece como objetivo fundamental formar una ciudadanía consciente y comprometida con el medio ambiente, capacitada para actuar individual y colectivamente en la solución y prevención de los problemas ambientales.

En este contexto, hace ahora diez años, el Ayuntamiento de Segovia puso en marcha el programa de educación ambiental “Segovia Educa en Verde”, una iniciativa municipal que desde su nacimiento en 2016 ha programado y ejecutado cerca de 3.000 actividades de educación ambiental, integrando de forma equilibrada los aspectos biológicos y geológicos, ofreciendo así una educación ambiental completa y de calidad, que ha contado siempre con una excelente respuesta por parte de la ciudadanía segoviana. En este tiempo han participado en las actividades cerca de 44.000 personas. La cantidad, variedad y calidad de estas actividades han convertido a “Segovia Educa en Verde” en un programa pionero y referente en materia de educación ambiental.

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, ha agradecido la intensa labor realizada a lo largo de esta década por los responsables del programa y ha señalado que “Segovia Educa en Verde es mucho más que un programa de actividades, es una forma de acercar la naturaleza a la vida cotidiana de las personas. A través de la educación ambiental ayudamos a que niños, jóvenes y adultos conozcan mejor su entorno, lo valoren y se sientan parte activa de su cuidado. Contar con un programa así desde el Ayuntamiento es apostar por una ciudad más consciente, participativa y comprometida y estos diez años de trabajo ininterrumpido, demuestran que invertir en educación ambiental es invertir en futuro”.

Programación invernal

El programa “Segovia Educa en Verde”, continúa con su programación invernal que incluye talleres, rutas y visitas guiadas en los cuatro centros de educación ambiental municipales. Las actividades están dirigidas a centros educativos de la ciudad, público familiar y público general, tanto de forma individual como a través de asociaciones y otros colectivos ciudadanos.

En total, se han programado para estos meses 91 actividades, de las cuales 45 está destinadas a público adulto, 6 a público familiar y 40 a público escolar. Once de las actividades dirigidas al público adulto han sido específicamente diseñadas para colectivos con necesidades educativas especiales o en riesgo de exclusión social.

El objetivo de esta programación continúa siendo poner en valor el rico patrimonio natural de Segovia y dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fomentando así una ciudadanía más comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.