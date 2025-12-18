8 Comments

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Segovia ha aprobado por unanimidad la candidatura del partido a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Segovia para las elecciones autonómicas de 2026, con Sergio Iglesias como cabeza de lista. La decisión se ha adoptado tras un proceso interno desarrollado en las asambleas de las agrupaciones locales.

Iglesias, secretario de Organización del PSOE de Segovia y actual procurador en las Cortes autonómicas, encabezará una candidatura que combina cargos municipales y perfiles vinculados a distintas comarcas de la provincia. Según la formación, la lista responde a la propuesta que mayor respaldo recibió por parte de la militancia durante el proceso interno.

La candidatura queda integrada, además de por Sergio Iglesias, por Paloma Ramírez, teniente de alcalde del Real Sitio de San Ildefonso; Carlos Fraile, alcalde de Cuéllar; Marta Águeda, teniente de alcalde de Grajera; Alfonso Sanz, secretario general de Juventudes Socialistas de Segovia; Mercedes Otero, alcaldesa de La Losa; y Víctor Rodríguez, alcalde de Arcones. Como suplentes figuran Beatriz Rojo, teniente de alcalde de Trescasas; Miguel Ángel Monterrubio, alcalde de Marugán; y María José de Andrés, secretaria ejecutiva de Sanidad del PSOE de Segovia.

Desde la dirección provincial del partido se ha destacado que se trata de una candidatura paritaria y con representación municipal, orientada a abordar cuestiones como la despoblación, los servicios públicos, el empleo y el desarrollo económico en la provincia. La Ejecutiva Provincial ha señalado que el objetivo es concurrir a las elecciones con una propuesta que permita “defender los intereses de Segovia” en el ámbito autonómico.

En el transcurso de la reunión, la Comisión Ejecutiva Provincial también reiteró su compromiso con una política de tolerancia cero frente al acoso sexual y la violencia machista, trasladando su apoyo a las víctimas y subrayando que la defensa de los derechos de las mujeres forma parte de la identidad del partido.

Con esta aprobación, el PSOE de Segovia inicia la fase final de preparación de su candidatura para las elecciones a las Cortes de Castilla y León previstas para 2026.