8 Comments

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Segovia ha aprobado por unanimidad la candidatura del partido a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Segovia para las elecciones autonómicas de 2026, con Sergio Iglesias como cabeza de lista. La decisión se ha adoptado tras un proceso interno desarrollado en las asambleas de las agrupaciones locales.
Iglesias, secretario de Organización del PSOE de Segovia y actual procurador en las Cortes autonómicas, encabezará una candidatura que combina cargos municipales y perfiles vinculados a distintas comarcas de la provincia. Según la formación, la lista responde a la propuesta que mayor respaldo recibió por parte de la militancia durante el proceso interno.
La candidatura queda integrada, además de por Sergio Iglesias, por Paloma Ramírez, teniente de alcalde del Real Sitio de San Ildefonso; Carlos Fraile, alcalde de Cuéllar; Marta Águeda, teniente de alcalde de Grajera; Alfonso Sanz, secretario general de Juventudes Socialistas de Segovia; Mercedes Otero, alcaldesa de La Losa; y Víctor Rodríguez, alcalde de Arcones. Como suplentes figuran Beatriz Rojo, teniente de alcalde de Trescasas; Miguel Ángel Monterrubio, alcalde de Marugán; y María José de Andrés, secretaria ejecutiva de Sanidad del PSOE de Segovia.
Desde la dirección provincial del partido se ha destacado que se trata de una candidatura paritaria y con representación municipal, orientada a abordar cuestiones como la despoblación, los servicios públicos, el empleo y el desarrollo económico en la provincia. La Ejecutiva Provincial ha señalado que el objetivo es concurrir a las elecciones con una propuesta que permita “defender los intereses de Segovia” en el ámbito autonómico.
En el transcurso de la reunión, la Comisión Ejecutiva Provincial también reiteró su compromiso con una política de tolerancia cero frente al acoso sexual y la violencia machista, trasladando su apoyo a las víctimas y subrayando que la defensa de los derechos de las mujeres forma parte de la identidad del partido.
Con esta aprobación, el PSOE de Segovia inicia la fase final de preparación de su candidatura para las elecciones a las Cortes de Castilla y León previstas para 2026.
18 diciembre, 2025
Paloma Ramírez concejala de La Granja ayuntamiento quebrado y continuista del defraudador José Luis Vázquez,cual son sus logros en el ayuntamiento aparte de tapar la deuda que dejó su exmarido en el CD.La Granja.Desde luego si que tiene que estar mal el PSOE en Segovia.
18 diciembre, 2025
Vaya dos, Sergio Iglesias, persona narcisista, que entre sus mayores logros políticos está no asistír a los plenos del pueblo donde era concejal, ese es el compromiso que tiene este personaje con los que le votan ..y Paloma Ramírez, una de las artífices de la deuda millonaria de La Granja….poner a estos dos personajes para liderar las listas de Castilla y León quiere decir en el PSOE tiene pocas luces o mejor dicho ninguna…
18 diciembre, 2025
¿Va en serio?
Primero, el nombramiento de Merino. Ahora, el de Iglesia. Me imagino quién será la siguiente en conseguir puesto.
De verdad, ¿en el PSOE segoviano no hay gente con más capacidad que estos personajes?
18 diciembre, 2025
Si se empeñan en hacerlo peor, no les sale. Aceves pagando favores y el resultado será el peor resultado de la historia en unas autonómicas.
Van a contar cuántos miembros de la Ejecutiva acudieron a esa reunión que aprobó por unanimidad la lista?
18 diciembre, 2025
Con lo fácil que era mejorar lo que tenían y ponen a un soberbio y una concejala bendecida por dos alcaldes investigados por preseuntas irregularidades. Se nota perfectamente el dedazo del resinero y todo lo que trasciende tufillo caucense genera rechazo en las filas socialistas. Así que lo mismo se lleva una sorpresa importante cuando vea que no le votan ni los suyos. Eso sí, dirá que la culpa es de Pedro Sánchez como hizo en los últimos batacazos electorales. Tiene el partido más roto que un botijo lanzado desde un quinto, pero él se sigue metiendo sus “cincomil” como diputado más lo que dicen que sisa aquí por ir y volver a ver el balonmano a La Nava. Ya pueden meter mano en Valladolid y Madrid o aquí se quedan con menos militantes que vecinos tiene Perosillo.
18 diciembre, 2025
A la Señora Palomo la han dejado fuera.
¿ Dónde de la van a meter ?
19 diciembre, 2025
¿Y qué opina Aceves de los 10 millones de euros de comisión que se repartieron en billetes que están en Panamá, Sánchez y Zp pr el rescate de la línea aérea venezolana Plus Ultra, según Víctor de Aldama? Caray con el Progresismo.
19 diciembre, 2025
Miguel Merino II